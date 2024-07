Yuyito, porque no es bueno que Milei esté solo

Escuchar

“No es bueno que el hombre esté solo”, dice el Génesis, y Milei se arrimó a Yuyito González; eso murmura la prensa del corazón, a la que no le creo, pero consumo. Tampoco es bueno que los espías pasen hambre: entonces, el Presi le dio a la SIDE 100.000 millones de pesos más, un aumento presupuestario de 800%. Menos recomendable es que nuestros atletas olímpicos sufran en soledad el hostigamiento de los franchutes, y allí fue Javi a brindarles el amparo de su compañía. ¿Qué hilo invisible une a Yuyito, los espías y París? Me parece que lo leí en el Deuteronomio: “Mientras gocen de la veneración de sus pueblos, los líderes pueden hacer lo que quieran”.

Javi transita su mandato imbuido de ese espíritu bíblico. Reparamos en Amalia González, una señora vedette, no para espiar por la cerradura, sino por tratarse de una cuestión de Estado. Ella admitió públicamente que le ve proyección al discreto flirteo que comenzó en el palco del Colón: “Me encantó la ópera, el Colón y la compañía. Esperaré la próxima invitación”. De prosperar este retoño de vínculo estaremos ante una nueva primera dama, acaso la más significativa incorporación a las filas libertarias desde el 10 de diciembre. Nunca es bueno que el hombre esté solo, y menos en la fría inmensidad de Olivos. OK, Karina, compañera de todas las horas, es su sombra; OK, están los cuatro o cinco perros. Pero al cabo de jornadas estresantes, nada reemplaza la contención de una mujer amada. Detesto ese meme según el cual hay una declinación en el reino vegetal: de Flores a Yuyo. Primero, porque Fátima es Florez; segundo, porque la soja era un yuyo y miren dónde llegó.

Analistas que auscultan el clima social con una oreja en el suelo definen así la fabulosa torta de guita que se acaba de destinar a los fondos reservados de la SIDE: “Era lo que la gente estaba esperando. Para eso fue votado Milei”. Los movileros que le hacen preguntas impertinentes al vocero Adorni deberían ir a tomarles el pulso a los jóvenes. ¿Qué van a escuchar de esa muchachada iconoclasta que el año pasado cargó a Javi en sus hombros y lo llevó a la Casa Rosada? “Milei fue el único que entendió nuestra demanda de cambio radical: la vuelta de Scioli, Lijo en la Corte y recursos millonarios para el espionaje”.

En los años 90, bajo el sol de Menem, la SIDE pasó del presupuesto de 16 millones de dólares que había dejado Alfonsín (1989) a uno de 300 millones (1999); la célebre “cadena de la felicidad”: sobresueldos y compra de favores, entre otras obras de caridad. Por esos días, el jefe de la SIDE declaró a LA NACION: “Son fondos reservados que maneja el Presidente. Cuando me pide plata, yo se la mando y no le pregunto para qué va a usarla”. ¿Qué hilo invisible une aquella SIDE con esta? Ninguno. Se sabe perfectamente que Javi gasta dólares en un delivery de ideología por el mundo. Además, los términos de intercambio son otros. Ahora el Presidente dice: “Santiago Caputo me pide fondos reservados y yo no le pregunto en qué sobres los va a repartir”.

Desde que Javi llegó a París, los invencibles Pumas 7s perdieron dos veces, la segunda nada menos que contra Francia, y quedaron fuera de las medallas. Pasa que con esas histeriqueadas de los hinchas franchutes se hace muy difícil. El problema no fue el cantito de Enzo Fernández: todavía tienen atragantada la final de Qatar; deberían agarrársela con Kolo Muani por haberle apuntado a la pierna del Dibu. Gracias a Dios, nuestro Presi llegó con la idea de aquietar las aguas: “¡Zurdos, por qué no se van a cantar La Marsellesa a Senegal!”.

Ayer se reunió con Macron, que, divino, le regaló un huequito que se le hizo en la agenda. Como en todos sus viajes, los detalles son una delicia. Ya no usa aviones de línea, tan llenos de turistas, sino que alquila un jet privado; le hacen precio: el vuelo a París debe haber costado unos 300.000 dólares. Lleva a Karina la Hermanita y deja en Buenos Aires a Diana Mondino; la secretaria de la Presidencia afuera y la canciller adentro: el orden natural de las cosas. A Macron le pidió perdón por lo de Enzo, por las declaraciones tipo barrabrava de Vicky Villarruel, por el cordobés que hizo una réplica de la Torre Eiffel más linda que la original y por el mangazo de una entrada a la inauguración de los Juegos para Kari, que ni loca se iba a perder el palco sobre el Sena. También fueron juntos a la cumbre, y cuentan que ella no abrió la boca: ¡con lo que sabe de repostería!

Mañana se cumple un mes de la trabajosa aprobación de la Ley Bases, amanecer de un nuevo país, y el Gobierno sigue sin reglamentarla. Qué picardía tener en amarga espera la reforma de la mafia [N. de la R: del Estado], la lluvia de inversiones que vendrán con el RIGI, el recorte de poder a los sindicatos… Javi, bajate del avión, pegá cuatro gritos y poné a todo tu equipo a parir.

Acaso la incorporación de Yuyito al staff sea estratégica: alguien tiene que ordenar el escenario.ß