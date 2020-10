Día de la Lealtad: Florencia Kirchner compartió una imágen de Eva Duarte

17 de octubre de 2020 • 21:36

Florencia Kirchner, se sumó a los festejos por el Día de la Lealtad y compartió en su cuenta de Instragram una foto de Eva Duarte. "No hay tibieza que yo busque", señaló la hija de la vicepresidenta en la imagen difundida, que acompañó con un texto en el que analizó el concepto de "librepensador".

"Hace muchos años, comencé a escuchar una definición que abunda, la de "librepensador". Quienes normalmente lo utilizaban eran personas que no se alineaban con ningún movimiento, partido, etc. Pregunté por qué eso tenía como lógico significado ser libre, ser una persona que tenía decisiones propias. Por qué quienes creíamos en la política y nos sentíamos identificados bajo alguna bandera no éramos considerados personas libres y pensantes", cuestionó Florencia Kirchner desde su red social.

Y, en esa misma línea, continuó: "Por qué la libertad siempre terminaba asociada a nada, o a estar solx. Y por qué, también, si el uso de mi lógica y mi razón me llevaban a un movimiento colectivo, socialmente no se me podía considerar libre ni pensante. Dolía. ¿Por qué desde su libertad anulaban la mía?"

A lo largo del texto la hija de la vicepresidenta apuntó contra quienes juzgan su modo de concebir la política. "A lxs que van por ahí paternalizando nuestro pensamiento-acción tan patriarcal, además les contestamos que todavía esperamos que, de esa tan utilizada libertad en su lenguaje, algún día nazcan también transformaciones sociales y políticas (léase derechos)", disparó la joven.

Y al respecto, concluyó: "Cuestionar los términos históricamente impuestos es también libertad. También siempre tan necesario recordar que nuestra historia no es la europea. Feliz día de la lealtad! Encontré esta foto de Evita y esa cara me lo dijo: no hay tibieza que yo busque".

Por su parte, Cristina Kirchner optó por conmemorar la fecha en que Juan Domingo Perón habló a una multitud desde el balcón de la Casa Rosada hace 75 años, con una foto del expresidente Néstor Kirchner. "Que la lealtad a las convicciones, al pueblo y a la Patria sigan inalterables en tiempos de pandemia. Con la misma pasión y el amor de siempre", dijo la vicepresidenta desde la red social Twitter este sábado por la mañana.

