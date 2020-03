La hija de la vicepresidenta confesó que todos los 24 de marzo también le traen a la memoria el recuerdo de su padre. Crédito: Instagram Florencia Kirchner

Pasan la cuarentena juntas y en familia en el barrio de Constitución. Florencia y Cristina Kirchner recordaron a las víctimas de la última dictadura militar desde sus respectivas cuentas en redes sociales. El coronavirus ha modificado por completo la agenda anual de todos los 24 de marzo: no habrá marchas ni actos sino un pañuelazo virtual para traer la memoria de las víctimas.

Recién llegada de Cuba después de un año de tratamiento para recuperar su salud, Florencia no solo recordó el aniversario de la dictadura, sino que también confesó que ciertas fechas, como esta en particular, le hacen acordar a la muerte de su padre de la que se cumplirán diez años el próximo 27 de octubre. Con una prosa poética que ya es característica de su estilo de escritura, la hija de la vicepresidenta escribió que hay recuerdos que no son una foto, sino imágenes constantes en su memoria: "Los pañuelos de H.I.J.O.S., abuelas y madres sobre el cajón de mi padre. Los pañuelos inamovibles de la madera que le guarda todo el cuerpo. La madera y los pañuelos en los que apoyo la cara y susurro. Hay muertes que vuelven y vuelven en demasiadas fechas, la de él es una de ellas".

Las tres imágenes que componen el posteo de Florencia hacen referencia a distintos momentos de su vida relacionados con el 24 de marzo. "En la primera foto estamos con Taty -Taty Almeida, docente e integrante de las Madres de Plaza de Mayor- en Cuba durante mis últimos días allá, reencontrándonos, sacándonos una foto como si marcháramos, sabiendo ya que dado todo lo que está sucediendo no se iba a poder este 24 , que por primera vez no habría marcha porque si hay algo que conocemos es la responsabilidad social".

En la segunda imagen, se ve un balcón abierto y el perfil de Helena, la hija que Florencia tuvo junto a su expareja Camilo Vaca Narvaja. Se trata de un semipiso antiguo que la hija de Cristina eligió como hogar para vivir y que ahora comparte con su madre hasta que el gobierno ordene el término de la cuarentena. "La segunda foto es hoy con Helena al lado de nuestro balcón con un pañuelo que pintó ella y que no me dejó atar porque empezó a hacer escándalo de que se iba a volar."

Hebe de Bonafini es la protagonista de la tercera imagen con un pañuelo y un cuaderno que la referente le envió durante su estadía en Cuba " para que nunca deje de escribir ".

La escena familiar del departamento situado en la calle San José incluye también a la vicepresidenta que se sumó a la convocatoria de las organizaciones de derechos humanos de realizar un pañuelazo virtual. Como fiel usuaria de Twitter, Cristina subió un video con una recopilación de imágenes de distintas marchas realizadas a lo largo del tiempo en el que evoca la fecha con palabras conmemorativas y dice: "Este aniversario será distinto porque por primera vez los argentinos no marcharán por las calles de la patria. Por primera vez esa larga bandera con los rostros de desaparecidos y desaparecidas no será empuñada por miles de manos porque este año tenemos que quedarnos en casa para cuidarnos y cuidar a los demás".