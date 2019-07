Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Carlos Beraldi, uno de los abogados que defiende a Cristina Fernández de Kirchner en las causas por corrupción que lleva adelante la justicia contra la expresidenta, dijo que no tiene ninguna duda de que ella es inocente y que, cuando anda por la calle, la gente no para de decirle que es una "ídola" y no una "chorra".

"Cristina es inocente en todas las causas donde la patrocino. No tengo ninguna duda", dijo el abogado durante una entrevista con el canal A24. "En la Argentina se dice cualquier cosa. Uno pasa de ser campeón al último de los delincuentes, y después vuelve a la palestra. No me tengo que dejar llevar por lo que dicen. Por lo que veo en la calle, la verdad, Cristina es ídola y no chorra. La gente no para de decírmelo", sostuvo el letrado.

De larga trayectoria en la justicia argentina, Beraldi fue uno de los fiscales federales que trabajó en el juicio de extradición del ex ministro de Bienestar Social, José López Rega; también participó como secretario del histórico Juicio a las Juntas de 1985. En los años 90, fue secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Eduardo Duhalde.

A pesar de haber mantenido siempre un perfil bajo, reconoció que defender a CFK le dio una visibilidad que no buscaba ni esperaba: "Yo no era un abogado mediático. Ahora me pasa que me subo a un taxi y el taxista me pide una selfie", afirmó.