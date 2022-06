¿A cuánto cierra el dólar blue esta semana? Los libertarios sortearán miles de pesos entre quiénes acierten

El legislador porteño por La Libertad Avanza y compañero de Javier Milei, Ramiro Marra, organizó un sorteo en redes sociales basado en la cotización del dólar blue. “¿A cuanto va a estar el #DolarBlue el viernes al cierre?”, es la consigna del rifa que creó Marra a través de un posteo en Twitter.

Para participar, solo se necesita arrobar al referente libertario en la plataforma y luego escribir la posible cifra en la que quedará la divisa norteamericana en su cierre del próximo 1 de julio. Con respecto al premio, sostuvo que se sortearán 12.389 pesos “entre los que acierten”.

Y aclaró: “Se puede jugar hasta el martes al mediodía y solo vale una respuesta por cuenta”. Pocos después, agregó una condición más al juego: “El que no me sigue no gana por supuesto. Esas es mi ganancia, tener más seguidores jajaja”. Luego, decidió cerrar con un último tuit en el que aumenta la cifra en el pozo.

“Como son muy competidores agrego premio adicional de 2345 pesos al que le acierte y, aparte, le de RT”, precisó, por lo que el número final quedaría en 14.734 pesos. Tras viralizarse la propuesta, un seguidor le recriminó por no haber pagado una presunta apuesta previa en 2019.

A cuanto va a estar el #DolarBlue el viernes al cierre?



Sorteo $12.389 entre los que acierten.



(Se puede jugar hasta el martes al mediodia y solo vale una respuesta x cuenta) — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 28, 2022

“Acá va el formulario que había mandado en ese entonces para los ganadores. Creo que no te habías anotado porque en esa época no podías ni aparecer”, bromeó. Las propuesta de Marra se produce pocos después de que el Banco Central pusiera en marchas nuevas medidas para restringir la salida de dólares.

Con el foco en las grandes empresas importadoras, que enfrentarán más controles y restricciones, y tras una reunión del Directorio, la autoridad monetaria publicó una serie de modificaciones sobre la norma “Exterior y Cambios”. Entre ellas, que solo se podrá operar con dólares propio.

Las imposición del BCRA no hicieron más que provocar -por segunda rueda consecutiva- la suba de la divisa paralela, que rompió un nuevo récord el pasado lunes. En las cuevas de la city porteña se ofreció un dólar blue a 232 pesos, una suba de 6 pesos (+2,6%) frente a la jornada previa.

Se trató de la cotización récord, que dejó atrás el pico anterior, de 226 pesos que había marcado el viernes pasado. Desde que empezó el año hasta ahora, el dólar blue acumuló un alza de $26 (+12,6%). No obstante, la cifra aún se encuentra por debajo de la inflación.

Solo a finales de enero registró una disparada, cuando tocó los 224 pesos (había sido récord), por la incertidumbre que rondaban las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Disipadas las dudas, el paralelo se movió en baja: un mes atrás se vendía por debajo de los 200 pesos.

En otras provincias, el billete estadounidense cotizó más arriba. El lunes, en Tierra del Fuego y Santa Cruz se ofreció a 235 pesos, mientras que en el interior de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe, las cuevas comercializaron la divisa a 234 pesos, de acuerdo con datos de Infodolar.