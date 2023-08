escuchar

En los 10 días que pasaron luego de quedar tercero en las PASO del 13 de agosto, el Gobierno solo comunicó un día la agenda de Alberto Fernández y otro, la de los ministros. Recién volvieron a hacerlo este miércoles, en medio de la conmoción por los saqueos que sacudieron a distintas provincias. Durante la jornada de hoy, el Presidente se mostró en Neuquén, en una entrega de viviendas, y volvió a hablar públicamente.

“Hubo elecciones la semana pasada y todos están muy preocupados con mi agenda, ‘donde está', ‘por qué no habla’. No hablé porque no soy candidato y soy Presidente y tengo que ir resolviendo los problemas de los argentinos y, como soy demócrata, presto atención a lo que el pueblo vota” , dijo el mandatario en referencia al silencio en el que se sumió desde antes de las primarias. Un silencio que no se alteró con la devaluación oficial del 18% y una corrida del dólar no oficial que rozó los 800 pesos.

Además de su visita a la provincia patagónica, Fernández tiene previsto en los próximos días mostrarse en la ciudad de Buenos Aires, en la apertura de un centro cultural y viajar a La Pampa para una serie de inauguraciones. Ayer por la mañana se reunió en Olivos con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y el vicario Gabriel Carrara, de la que no hubo fotos.

Alberto Fernández en Neuquén Captura de Video

Este martes, desde Casa Rosada explicaban oficialmente que no continuaban enviando la agenda de las actividades del Presidente y sus ministros “porque no tiene sentido”. Y agregaban. “En la agenda están los actos y ustedes [por los periodistas] después escriben que [los funcionarios] no trabajan porque no tienen actos”. Horas después volvieron a enviar la agenda.

En el medio, no faltaron funcionarios que deslizaron que la falta de difusión de la agenda tuvo que ver con no dejar expuesta la falta de actividades presidenciales.

Agenda desigual

El ministro que se muestra más hiperactivo, y que desde su llegada al Gobierno nunca comunicó su agenda junto a la del resto del Gabinete, es el también candidato presidencial Sergio Massa. De viaje en Washington y con el desafío de llevar adelante la gestión y campaña, Massa busca por estas horas algo de tranquilidad financiera en medio de un escenario sumamente complejo, en el que se espera que la inflación de agosto alcance las dos cifras. Por eso apura anuncios de préstamos o desembolsos de organismos internacionales incluso antes de su concreción. El aire que consiga del FMI le permitirá a Massa surfear en mejores condiciones el tiempo que lo separa de las elecciones de octubre.

Sergio Massa junto a Leandro Santoro y Matías Lammens recorrieron la textil Galfione y CIA S.R.L de Villa Soldati. Prensa Sergio Massa

Otro ministro-candidato que se muestra activo es Matías Lammens. Titular de Turismo y Deportes, y primer candidato a legislador porteño, Lammens busca compatibilizar ambas agendas. Sobre todo en estos días en los que la campaña se amesetó a la espera de definiciones. En los últimos días trabajó en el Previaje 5, que espera lanzar para septiembre y octubre, para potenciar la denominada “temporada baja”. La última semana, también en modo funcionario, Lammens tuvo una reunión con representantes de turismo de otros países, dialogó con sus pares de las provincias y la semana anterior estuvo abocado a las obras de infraestructura en clubes de barrio. Para la semana próxima trabaja en el lanzamiento de la ampliación de una línea de créditos para empresas turísticas por 8000 millones de pesos.

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, es otro de los que muestra un perfil hiperactivo en sus redes sociales, con recorridas e inauguraciones de obras y proyectos a lo largo y ancho del país. De buena relación con las tres terminales del oficialismo , la gestión de Katopodis es valorada sin grietas en una coalición caracterizada por sus peleas a cielo abierto.

Cristina Kirchner, Gabriel Katopodis y Alicia Kirchner Prensa Senado

Aunque también es candidata a diputada nacional en el segundo lugar de la lista bonaerense, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz asumió un bajísimo perfil en la campaña, muy distinto al que había mostrado en la previa, cuando junto a la candidatura presidencial de Daniel Scioli se propuso enfrentar en una interna a Axel Kicillof. En los últimos días estuvo abocada a asistir a los damnificados por las tormentas e inundaciones en La Plata, la ciudad que aspira a gobernar algún día. Allí se mostró con el candidato a intendente, Julio Alak. En las últimas horas también participó de un encuentro para promover la literatura infantil, en el CCK, y el Ministerio alberga esta tarde una reunión con los piqueteros que protestarán este jueves en todo el país.

Juan Cabandié, ministro de Medio Ambiente, es de los que menos actividad refleja en sus redes. La última vez que lo usó fue para referirse al resultado electoral, la semana pasada. Esta semana no se pronunció públicamente sobre los incendios que se registraron en Córdoba y San Luis. En cambio, se volcó a la recorrida de obras e inauguraciones por localidades como Luján (Buenos Aires) y La Rioja, junto al gobernador Ricardo Quintela.

Juan Cabandié, en 2022, durante los incendios en Corrientes Twitter @juancabandie

Su par de Defensa, Jorge Taiana, agendó para hoy la inauguración de instalaciones de la empresa Impsa, mientras que Daniel Filmus, de Ciencia, Tecnología e Innovación, hizo lo propio con una planta en Rosario. En medio de la polémica por la promesa de Javier Milei de “privatizar” el Conicet, Filmus se mostró activo en entrevistas para rechazar la idea y acompañó una movilización de investigadores y gremialistas de la entidad.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, es otro de los que intercala actividades protocolares con la campaña a diputado por su provincia, Río Negro. Soria ocupó la silla en reemplazo de Marcela Losardo, cercana a Alberto Fernández y duramente cuestionada por el kirchnerismo. El rionegrino destinó esfuerzos a la esgrima mediática para defender los proyectos de reforma judicial del oficialismo y denunciar el lawfare contra Cristina Kirchner, pero en los hechos no obtuvo diferencias significativas respecto a su antecesora.

Martín Soria en la reunión de comisión que trata el proyecto de ley sobre el Consejo de la Magistratura. Prensa HCDN

Eduardo “Wado” de Pedro, es otro de los ministros cuya agenda nunca fue comunicada de forma grupal. Sus intervenciones públicas se multiplicaron cuando asomó como candidato presidencial del oficialismo y volvió a recuperar protagonismo por estas horas, en su doble rol de ministro del Interior y jefe de campaña de Unión por la Patria, con Massa de viaje.

Su par de Seguridad, Aníbal Fernández, fue otro de los que tampoco difundió su agenda por el canal general, asumió protagonismo en los días de mayor tensión entre el Presidente, La Cámpora y Cristina Kirchner, y en las últimas horas volvió a abandonar el perfil bajo con sus declaraciones sobre los saqueos.