9 de septiembre de 2020 • 19:19

Aunque el presidente Alberto Fernández pidió que ninguna persona se acercara hasta la Quinta de Olivos para mostrarle su apoyo, un puñado de gente llegó hasta la entrada de la residencia donde se manifestaban los policías bonaerense que reclaman un aumento salarial.

Sin cruzarse con los uniformados, la veintena de personas que se reunió en la entrada de la calle Maipú.

"Alberto Presidente. Alberto Presidente", fue el cántico que entonaron las personas frente a los medios que cubrían la manifestación de los uniformados, que rechazaron en dos oportunidades ingresar a la residencia presidencial para hablar con el mandatario.

Minutos antes, uno de los promotores de a movilización, Juan Grabois, del Frente Patria Grande, había pedido que no se movilizarán hasta la residencia situada en la zona norte bonaerense.

"Por expreso pedido de las máximas autoridades, suspendemos la convocatoria de hoy a las 20hs. Esperamos que las armas y vehículos del gobierno constitucional argentino no se usen para desafiar la democracia", escribió Grabois.

En medio de la protesta que realizan un centenar de oficiales de la policía bonaerense en la puerta de la residencia presidencial en Olivos, Alberto Fernández agradeció las expresiones de apoyo de diferentes sectores políticos que rechazaron la modalidad de manifestación de los uniformados.

"Agradezco todas las muestras de preocupación y afecto que he recibido. Los problemas debemos afrontarlos y resolverlos en paz y con sensatez", dijo a través de su cuenta de Twitter Fernández, y agregó: "A quienes quieren venir a acompañarme, los abrazo y les pido que no olviden que estamos en pandemia. No potenciemos el riesgo".

