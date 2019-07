Absuelven a Esteche en la denuncia por pedir que "caiga" el gobierno de Macri

Esteche, la semana pasada, durante el inicio del juicio oral Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

El dirigente y ex líder de Quebracho, Fernando Esteche, fue absuelto este jueves en el juicio oral que se llevó adelante en la ciudad de La Plata, donde se lo juzgó por incitación a la violencia. Esteche había dicho, en 2016, durante un acto en esa ciudad, que había que "ayudar a que el gobierno de Mauricio Macri se caiga".

El acto había sido organizado por MILES, el patrido de Luis D'Elía, y concurrieron el ex vicepresidente, Amado Boudou, y el ex vice gobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotti. Después de los dichos de Esteche en La Plata, el fiscal Marcelo Romero lo denunció. En declaraciones a los medios, después del acto Esteche había reconocido que su expresión había sido "poco feliz". En el expediente no hay registros audiovisuales de ese momento, y varios testigos declararon que el acusado no hizo esas declaraciones.

Después de haber escuchado a los testigos que declararon, de que la defensa de Esteche pidiera su absolución, y del pedido que hizo la fiscal de juicio, María Victoria Huergo -que pidió seis meses de prisión para el acusado por apología del crimen-, la jueza Miriam Ermili consideró que correspondía la absolución.

Esteche está preso desde finales de 2017 en el penal de Marcos Paz, pero por otra causa: la que tiene a su cargo el juez Claudio Bonadio, donde se investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA a través de la firma por el memorándum con Irán. Pero además ya tiene dos condenas; una por haber planificado un ataque a un local político del exgobernador de Neuquén Jorge Sobisch, y otra por haber participado de incidentes frente a la Embajada de Israel en una visita del FMI al país.