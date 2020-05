Adolfo Rubinstein: "Estamos al comienzo de la maduración de la pandemia"

Adolfo Rubinstein Fuente: Archivo

El exsecretario de gobierno de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein fue invitado a La Cornisa , el programa que conduce Luis Majul y se emite por LN+, y allí compartió sus opiniones con respecto al avance del coronavirus en Argentina, y cuál podría ser el pronóstico a futuro. En diálogo con el periodista, Rubinstein consideró que en la Ciudad de Buenos Aires las medidas implementadas son las adecuadas y que es clave salir a detectar la presencia del virus en las zonas más vulnerables.

Frente a la pregunta de Majul sobre la inminencia del pico de contagios, el médico y político consideró: "La cuarentena lo que ha hecho, fundamentalmente, es frenar la propagación el virus, detener y disminuir la velocidad de circulación, preparándonos a todo nivel, incluso mentalmente, pero no hemos doblegado al virus . No tenemos que generar esa ilusión de optimismo. Estamos al comienzo de la maduración de la pandemia (.). Estamos escuchando un revoleo de números que tiene poco sustento epidemiológico. Realmente yo no estoy en condiciones de poder anticipar el pico, lo vamos a saber cuando empecemos a salir ordenadamente de la cuarentena. Hoy estamos guardados, estamos en la trinchera todavía".

Con respecto al sustancial aumento de casos detectados en el Barrio 31 y en la villa 1-11-14, Rubinstein opinó: "Ha aparecido un alto número de casos porque se ha hecho lo que hay que hacer, tanto en los barrios de emergencia como en los geriátricos. Hay que salir a buscar los casos, y eso es lo que se está haciendo. Y si uno sale a buscar, encuentra". También destacó que en esos lugares hay un elevado porcentaje de casos leves o directamente asintomáticos. Y agregó: "Esto lo tenemos que interpretar como el tener un mayor conocimiento de los casos reales en los barrios de emergencia".

En contraparte a esto, sobre el bajo número de caso en los barrios de emergencia en la Provincia de Buenos Aires, opinó: " Es poco creíble que no haya un número sustancial en los barrios de emergencia del conurbano bonaerense. Por un lado no se está testeando, no hay manera de encontrar los casos si no se buscan. Por otro lado, la mayoría de la gente en barrios de emergencia es joven y en general esa población tiene menos síntomas graves y pueden pasar desapercibidos. Lo que están haciendo en la Ciudad es lo que hay que hacer en los barrios de emergencia en todo el país".

La noticia sobre kits de detección rápida producidos a nivel nacional fue celebrada por Rubinstein y consideró que esa herramienta jugará un papel clave en el futuro inmediato: "Es algo realmente valorable. En principio, si tienen la efectividad que parecieran tener, claramente vamos a haber superado el mayor cuello de botella para salir de la cuarentena . Si este fuera el caso, estamos en condiciones de poder testear de manera oportuna a todos los casos sospechosos y evitar la propagación del virus y abordar especialmente a las poblaciones más vulnerables".

El médico informó que lamentablemente "es muy probable que tengamos un aumento muy grande de casos, muertes e internados", y frente a la fricciones entre la Ciudad y la Provincia por el aumento de casos, aseguró: "Esta no es una situación propia de la Ciudad, esto es un problema a todo nivel en el país, no tiene sentido esta disputa porque es absurda".