Adorni negó que Milei haya recibido amenazas tras declarar a Hamas organización terrorista

Luego de que el Gobierno declarara al grupo palestino Hamas como organización terrorista, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que Javier Milei haya recibido amenazas, en medio de algunas versiones que indicaban que se había incrementado la seguridad alrededor del Presidente. En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, el portavoz libertario aseguró que la protección “se modifica todos los días” de acuerdo a “la agenda, los movimientos, el tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares”. Poco después, se conoció una editorial publicada esta semana por el diario pro-régimen en Irán, el Tehran Times, con una amenaza al Gobierno por su acercamiento a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional” y en la que advierte que el régimen teocrático “le hará lamentar” su enemistad “en el momento adecuado”.

“No hubo ninguna amenaza hacia el presidente Milei por parte de ninguna organización terrorista. En tal caso hubo alguna versión que hizo correr algún medio sobre que se había modificado la seguridad del Presidente, pero l a seguridad se modifica todos los días, de acuerdo a la agenda, a los movimientos, al tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares a donde va” , indicó el funcionario de la administración mileísta.

En ese sentido, insistió: “No hay ningún cambio más que los que habitualmente hay. No hubo ninguna amenaza al Presidente ni hubo una amenaza de una organización terrorista ni un cambio, de hecho hablé con el jefe de la Casa Militar [Sebastián Ibáñez] y efectivamente no hubo ningún cambio”.

Sin embargo, a diferencia de esta postura, el martes un asesor muy cercano a Milei dio otra explicación. “Hace unas semanas nos llegó información de una amenaza contra Milei. Entendimos que era una amenaza seria”, dijo un colaborador de la Casa Rosada.

Tras ello, tomó como ejemplo el acto de Milei en el Cenard para despedir a los deportistas que partían a los Juegos Olímpicos de París. “En ese acto [la seguridad] fue mayor que en otros lugares y no significa absolutamente nada, simplemente porque era un lugar mucho más abierto, donde el Presidente estaba mucho más expuesto a que le pueda ocurrir algo, según la visión de Casa Militar, pero no significa que se haya tomado alguna medida”, sostuvo Adorni.

La pregunta que le hicieron al vocero surge días después de que la administración libertaria incluyera a Hamas en la lista de organizaciones terroristas, lo que obliga a empresas que tengan negocios con personas relacionadas a reportarlos ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La Oficina del Presidente sostuvo en un comunicado la semana pasada que “Hamas se ha adjudicado la responsabilidad por las atrocidades durante el ataque perpetrado a Israel el pasado 7 de octubre. Estas se suman a un extenso historial de atentados terroristas en su nombre”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, también se refirió al tema esta mañana. “Escuché la versión, pero no tengo una información concreta, estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado y no generar incertidumbre. En este gobierno tomamos todos los recaudos para que no sucedan cosas que han sucedido en el pasado”, expresó.

Anuncios económicos

Por otro lado, el vocero anunció que este miércoles se reglamentó el pacto fiscal aprobado por el Congreso. “Va a permitir a los contribuyentes argentinos regularizar bienes y activos adquiridos en el país y en el exterior. Es la primera regularización del patrimonio de la historia argentina que se da en este contexto, con estabilidad jurídica, inflación a la baja, superávit fiscal, financiero, reducción del gasto público y reducción de Bienes Personales, todo el mismo tiempo, con la expectativa de lo que viene hacia adelante es absolutamente prometedor, distinto”, indicó.

Y sumó: “Esto va en línea con seguir quitando el peso del Estado a los contribuyentes. El nuevo pacto es para aquellos que escaparon de las garras de la política y que lo tuvieron que hacer en búsqueda de que el Estado no se quede con sus patrimonios y que sus emprendimientos sean viables”.

Con respecto al régimen del blanqueo de capitales, el vocero continuó: “La alícuota será hasta US$100.000 y para montos mayores depositados en cuentas especiales queden allí hasta el 31 de diciembre del 2025 o inviertan en determinados instrumentos financieros. Establece que quienes adhieran no van a poder inscribirse en otros regímenes hasta 2038, es la última oportunidad que tienen para acceder a este tipo de beneficios”.

Dijo que la medida “brinda previsibilidad a los contribuyentes ya que no se les va poder aplicar alícuotas mayores durante los períodos que se adelanten”.

Las críticas de un asesor económico de Milei

Tras las críticas del asesor económico Teddy Karagozian hacia los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, Adorni reaccionó a sus dichos y fue consultado sobre su futuro -ya que Facundo Spotorno, otro asesor, fue eyectado del Concejo luego de criticar los mismos anuncios-.

“[Su futuro] es una decisión que aún no ha tomado el Presidente ni el jefe de asesores [Demian Reidel] y la verdad es que me enteré por las redes. Es la opinión de él y la respetamos como tal”, se limitó a decir el portavoz.

En ese sentido, agregó: “Toda persona que diga que la recuperación no se va a dar nunca claramente no coincidimos por varias razones. Lo tomamos como una opinión más con la que no estamos de acuerdo”.

Teddy Karagozian, entrevistado en LN+

Karagozian apuntó el martes por la tarde contra las medidas de Caputo y Bausili, por no atacar la raíz del problema. “Las medidas de Caputo son financieras. Yo entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tiene éxito, pero ¿después qué? ¿Cómo baja el gasto público en relación al gasto privado si estamos despidiendo en las empresas por la recesión más rápido de lo que el Estado está despidiendo?”, se preguntó.

En otro tramo de la conferencia, Adorni negó que Caputo “esté desesperado” por las reservas del Banco Central. “Estuve con Caputo ayer y hablé varias veces por teléfono. Lejos está de tener preocupaciones más allá de la cotidiano”, marcó.

También dijo que el Banco Central tuvo un desempeño mejor a lo esperado en lo que va del Gobierno. “Desde febrero hacia mitad de marzo se esperaba que se experimente una pérdida de reservas y no ocurrió. Hemos superado nuestras propias expectativas. Lejos está Caputo de tener alguna molestia con el tema de ampliación de divisas o esa versión de que está desesperado. Lejos está de estar desesperado”, aseguró.

Actividad

En medio de la recesión debido al fuerte ajuste fiscal que estableció Milei ni bien asumió, Adorni dijo que hay “algunos puntos de rebote” en la actividad económica pero que “no está generalizado”. Fue consultado sobre este tema tras un informe de la Unión Industrial Argentina (UIA) que reveló que en mayo la industria cayó un 14,3%.

“Esperemos que en las próximas semanas ese rebote se vaya profundizando. Por lo tanto, en estos datos de mayo no tenemos mucho más que agregar. Sabíamos que íbamos a pasar momentos complejos, incluso lo anticipamos y lo fuimos contando en estos siete meses de gobierno. Dije que marzo y abril iban a ser complicados. Es parte de las correcciones que se tuvieron que hacer en virtud de la mochila que nos dejaron. Trabajamos todos los días para que esa recuperación en lo general se vaya profundizando”, indicó el vocero.

Reuniones bilaterales

En tanto, Adorni se refirió a las reuniones bilaterales que tendrá Milei con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y con su par paraguayo, Santiago Peña. El libertario se reunirá con el uruguayo a las 16 en la Casa Rosada, mientras que tendrá un encuentro con Peña en el Hilton después de las 19.

Sobre la crítica de Lacalle Pou a Milei por no asistir a la Cumbre del Mercosur, Adorni dijo: “No fue una crítica, fue una descripción válida y que consideramos que así debió ser, por temas de agenda no se pudo dar. Es la opinión del presidente, la respetamos, pero no hay resquemor”.

Asunción del presidente Javier Milei estuvieron presente Voldomir Zelensky, Boric, Rey Juan Carlos, Lacalle Pou y Bolsonaro Santiago Filipuzzi

Varias veces prometida, la reunión entre Milei y Lacalle Pou se retrasó demasiado para el gusto de ambas cancillerías. Luego de la asunción de Milei en diciembre, a la que asistió el presidente uruguayo, ambos cruzaron en abril, durante la cena de la Fundación Libertad, aunque no hubo margen para una reunión bilateral.

