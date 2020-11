En octubre, por ejemplo, cerró el Instituto French, de Ramos Mejía Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de noviembre de 2020 • 15:14

El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba), Martín Zurita, reiteró hoy su reclamo para que se dé una ayuda extraordinaria a esas escuelas en medio de la fuerte crisis que atraviesan y advirtió que el sector atraviesa "una situación muy crítica".

"Si bien la situación ya era difícil al comienzo de la cuarentena respecto a las dificultades económico financieras, estos aspectos se han agravado con el paso de los meses, llegando a noviembre con 56 cierres de escuelas, otras 80 con riesgo serio de cierre y vislumbrando un 2021 con más cierres parciales y totales", anticipó Zurita.

En este contexto, consideró "necesario contar con el compromiso de los legisladores para ayudar a mantener en pie a miles de escuelas privadas bonaerenses".

Uno de los casos de cierres de escuelas privadas bonaerenses más resonantes de los últimos tiempos fue el del Instituto French, de Ramos Mejía. "Lamentamos tener que comunicarles que no vamos a matricular para el año 2021 en ninguno de nuestros tres niveles -escribieron las autoridades de la institución en el mail que recibieron los padres de los alumnos-. Los efectos de la pandemia de Covid-19 llevaron nuestra economía a un límite sin retorno, que nos impide iniciar responsable y seriamente un nuevo ciclo lectivo".

A través de un comunicado, Zurita reclamó a la comisión de Educación de la Cámara de Diputados Bonaerense que trate la ayuda extraordinaria para las escuelas privadas "que ya tiene media sanción en Senadores", pero que ayer postergó su tratamiento en el recinto.

"No estamos de acuerdo con seguir postergando esta definición porque cada día que pasa es una escuela más que debe tomar decisiones que nadie quiere. No necesitamos dilaciones sino soluciones, sea cual sea, no importa el color político, porque acá está en juego la educación y la supervivencia de cientos de proyectos educativos", argumentó.

Planteó que "desde marzo viene reduciéndose el porcentaje de recaudación por aranceles, que es una de las dos fuentes de ingresos genuinos de los establecimientos".

"Las dificultades de las familias, sobre todo en los sectores de menores recursos, impactan de manera directa en el cumplimiento de sus obligaciones con los colegios", finalizó el secretario Ejecutivo de Aiepba.

Conforme a los criterios de Más información