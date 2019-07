Agresión antisemita contra el diputado Waldo Wolff

Agresión antisemita al diputado Waldo Wolff 00:31

Video

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Waldo Wolff fue insultado esta tarde por un vecino de Malvinas Argentinas que lo agredió con el descalificativo "judío de mierda".

Wolff relató al canal A24 la incómoda situación. "Fui a un acto en Malvinas Argentinas que organizó nuestro candidato a intendente Jesús Cariglino. Hermoso, pacífico y, a la salida, había un vecino esperándome que me dijo: 'judío de mierda'", contó.

El diputado nacional optó por grabar el momento para luego difundir las acusaciones que recibió. "Mi arma es exhibir la agresión", dijo.

En el video se ve al hombre lavando el auto en la vereda de su casa cuando Wolff le pide que reitere sus agresiones. "¿Qué soy yo?", le pregunta el funcionario. El vecino, molesto por la situación, le pide que deje de filmarlo, y luego le responde: "Sos un fascista y un sionista. Que viva Palestina libre, Waldo", dice.

Mientras, se ve cómo circulan alrededor del vehículo, en una tensa situación. El vecino lo increpa, una vez más: ¿Me va a perseguir en mi casa? Bastante plata cobrás para estar persiguiéndome".

El diputado aseguró que no tiene miedo. "Somos muchos los que no les tenemos miedo hay que mostrar la cara de la intolerancia", opinó. Y concluyó: "Aprendí en mi casa que con estos tipos no hay que callarse. Este es un vecino intolerante".

Esta situación se suma a la que hace poco vivió Luis Otero, el candidato a intendente de Avellaneda por Juntos por el Cambio, que fue agredido cuando salía de un local partidario en esa localidad bonaerense.