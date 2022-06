Agustín Rossi: “Felicito a nuestros diputados, la boleta única no es más transparente ni más barata”

El día después de la sesión en la Cámara de Diputados, el oficialismo parece haber acusado el golpe por el triunfo opositor, que logró aprobar anoche el proyecto que propone la aplicación de la boleta única en el sistema electoral, un proyecto que ahora será debatido en el Senado.

“Felicito a nuestros diputados, dieron muchísimas argumentaciones en un tema que está absolutamente mal planteado. La boleta única no tiene nada que ver con la transparencia, es lo menos transparente que existe”, dijo el flamante titular de la AFI, Agustín Rossi, en Casa Rosada y luego de su primera reunión con el jefe de gabinete, Juan Manzur, luego de asumir su cargo como jefe de los espías y por un plazo de 120 días.

“La boleta única esconde a los candidatos después del tercer lugar, se gasta mucho más plata en los procesos electorales porque cada categoría tiene que hacer su propia campaña, gana el más conocido y no el mejor candidato. Si quieren ser candidatos, les recomiendo que se vayan a vivir a Rosario, de las cinco listas de concejales cuatro estaban encabezadas por comunicadores, el militante político juega con una desventaja enorme”, ironizó Rossi en declaraciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada.

En relación al encuentro con el jefe de gabinete, Rossi expresó que “le estuve comentado los ejes de trabajo que venimos planificando, y que me indicó el Presidente cuando me designó. Seguir avanzando en la línea de trabajo de la doctora (Cristina) Caamaño, la profesionalización de la agencia, y aumentar los niveles de transparencia. Que se dedique a producir inteligencia, alejada del espionaje ilegal que tanto daño le hace a la Argentina. En todos los países del mundo la inteligencia es una cosa seria, producir información para que los decisores amplíen su cuadro de situación y el margen de error sea el menor posible”, afirmó Rossi, que reemplaza a Caamaño, candidata a cubrir el puesto de embajadora en Israel.

Alberto Fernández recibió esta mañana a Cristina Caamaño y a Agustín Rossi

En relación a las causas impulsadas por la agencia contra el gobierno de Cambiemos, Rossi afirmó: “Todas las causas están en la justicia, y la AFI ha aportado toda la documentación necesaria. Conozco más la causa de ARA San Juan e hice la denuncia junto a la doctora Caamaño, es indubitable la responsabilidad del expresidente Macri, porque aparece en los dos extremos de la cadena, es el que ordena y el que utiliza la información que produce el espionaje ilegal”, sostuvo, y agregó que el proyecto de nueva ley de inteligencia está en la Secretaría de Legal y Técnica, de Vilma Ibarra.

Cuando LA NACION le preguntó si no declararse cristinista ni albertista era asumir una posición intermedia en medio de las internas, el exministro de Defensa afirmó: “No siento que esté en el medio. Cristinistas y albertistas son categorías de coyuntura, no me entusiasma ninguna definición que no incluya al otro, si uno dice albertista excluye a Cristina, y si dice Cristinista no incluye a Alberto. Por eso digo que soy peronista y kirchnerista, dos categorías que tienen la validación de la historia y permanencia”, sostuvo. “No me siento en el medio, desde que empezó esa tensión de alguna manera tuve una posición desde mi lugar, estoy en el mismo que en 2009, cuando después de la (resolución) 125 algunos hablaban del poskirchnerismo, yo decía que la única posibilidad de ganar en 2011 era apoyar a Cristina. Y hoy estoy en el mismo lugar, la potencialidad electoral del Frente de Todos en 2023 depende directamente del fortalecimiento de la gestión, y eso conlleva al fortalecimiento del liderazgo del Presidente, eso es lo que estoy haciendo”, concluyó Rossi, uno de los estandartes del Presidente en esta etapa de su gestión.

Acto por la conmemoración de los 100 años de YPF, encabeza Alberto Fernández, y Cristina Fernández de Kirchner Rodrigo Nespolo

¿ Se sostiene el Frente de Todos? “La unidad es una condición necesaria, tal vez no sea suficiente para llegar competitivos a 2023, por eso todos nos entusiasmamos con la fotografía del día viernes en el centenario de YPF. Las decisiones que tomó el Presidente tienen que ver con preservar este clima”, dijo en relación a la traumática salida del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

“Pasan muchas cosas, es la primera experiencia de coalición que tenemos, estamos haciendo nuestros primeros palotes, hay que tratar de fijarse como ha funcionado en otros lugares del mundo. El viernes no se superaron las diferencias, pero se empezó a encontrar un camino más dialogado, las coaliciones tienen que aprender a convivir con las diferencias”, concluyó Rossi, antes de caminar los cincuenta metros que lo separan de sus nuevas oficinas, las de la ex SIDE.