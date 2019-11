Alberto Fernández

El presidente electo subrayó la necesidad de proteger el mercado común con el principal socio

María Paula Etcheberry 29 de noviembre de 2019

Los cruces presidenciales que ponían en jaque las relaciones de la Argentina con su principal socio comercial dejaron paso a gestos de distensión. Ante la Unión Industrial Argentina (UIA), el presidente electo, Alberto Fernández, coincidió con el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, en que la Argentina y Brasil deberán mantener una relación "pragmática" en función del rol de ambos países en el Mercosur. Días atrás, Bolsonaro se había expresado en el mismo sentido.

"Vi con alegría que el presidente de Brasil propusiera tener un vínculo pragmático para el Mercosur, es lo que debemos hacer. Porque el Mercosur va a superar a los Bolsonaro y a Alberto Fernández", dijo ayer frente a los industriales el presidente electo.

Al mismo tiempo, Fernández aclaró que la relación con el bloque regional será una de sus prioridades: "Vamos a profundizar el acuerdo con el Mercosur. Que el Mercosur tenga presidentes que piensen distinto no me hace perder de vista la importancia que tiene. Y ninguna disputa personal que pueda tener me va a hacer poner a la Argentina en el lugar equivocado", sostuvo.

Anteayer, Bolsonaro había expresado una postura similar, al poner énfasis en el "pragmatismo" como eje del vínculo con la Argentina.

"Nuestra relación con la Argentina va a ser pragmática. Tenemos buenas relaciones comerciales con la Argentina y en lo que depende de mí continuarán", dijo el presidente brasileño, en diálogo con Clarín.

Jair Bolsonaro Fuente: AFP - Crédito: Archivo

Además, aseguró que no tiene "nada contra la Argentina". "Quiero que la Argentina tenga éxito", agregó.

Este nuevo giro en la relación entre ambos mandatarios implica un contrastó con el clima hostil y de confrontación que se extendió a lo largo de la campaña electoral y tras el triunfo de Fernández en las primarias.

Los festejos de Fernández por la reciente excarcelación del expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y la invitación a que asista a la asunción de Fernández el próximo 10 de diciembre, habían incentivado las diferencias con Bolsonaro. De todas maneras, Lula confirmó días atrás que no asistirá al traspaso de mando.

Otro aspecto que generó tensiones fue la intención del mandatario brasileño de "liberalizar" el Mercosur, firmando acuerdos con otros países por fuera del bloque regional. Durante la campaña electoral, el rechazo de Fernández a la liberalización despertó una severa advertencia de Bolsonaro, quien amenazó con la posibilidad de abandonar el Mercosur, "en caso de que triunfara Alberto Fernández".

La figura de la expresidenta Cristina Kirchner, vicepresidenta electa, es otro de los elementos de disputa entre ambos líderes políticos. Después de las PASO, Bolsonaro calificó a los Kirchner como "bandidos de izquierda" y advirtió que con ellos "volvería la corrupción".

Bolsonaro mantiene firme su postura sobre la expresidenta. "Volvió a la Argentina una candidata, una señora, que era presidente hasta hace poco tiempo, que tiene relaciones sólidas con Lula, Dilma [Rousseff], Fidel Castro, con [Hugo] Chávez, con [Nicolás] Maduro, con [Evo] Morales, con toda esa gente que quería una gran patria bolivariana, en la que no existía el respeto a la libertad", dijo anteayer.