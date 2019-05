Crédito: Captura de pantalla

Hoy Mauricio Macri se reunió con Juan Manuel Urtubey Sumó así su tercera foto con Alternativa Federal. Se había encontrado el lunes con Miguel Pichetto y el martes, con Juan Schiaretti. En medio de este contexto, áspero, el precandidato a presidente por Unidad Ciudadana Alberto Fernández sentenció: "La gente sabe dónde están los opositores. Los opositores no se abrazan con Macri".

Así se pronunció en La Rosca, el programa de TN. Además habló de Sergio Massa y su cercanía con el kirchnerismo. "Hemos sumado a la mitad de su bloque. Si no se suma él, no es un fracaso. Yo creo que es un valor que agrega, pero la decisión está en sus manos".

La situación judicial de Cristina y el temor a un indulto

Sumado a esto, Fernández analizó la situación judicial de Cristina y sostuvo "cree en su inocencia". "Estudié sus causas y percibo que ha habido un enorme esfuerzo judicial por involucrarla, jurídicamente hablando, en hechos donde jurídicamente no tiene ningún vínculo", dijo.

Además, cuestionó la diferencia que se hizo en la Justicia frente a los criterios interpretativos sobre la responsabilidad de la obra pública en su caso y en el de Paolo Rocca, CEO de Techint, y dijo: "Le piden a Cristina que esté al tanto de todo lo que pasó en la gestión de su gobierno pero Paolo Rocca no sabía que sus gerentes estaban pagando coimas con su plata". Ante esto, el periodista Eduardo van der Kooy explicó que la diferencia que se hizo fue que una acción fue considerada asociación ilícita y la otra cohecho. "Más a mi favor", remarcó el exjefe de Gabinete.

Sumado a esto, cuestionó la detención de figuras de su espacio y dijo que esa acción es "ilegal". "Es una detención absolutamente arbitraria porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se compruebe la culpabilidad", señaló.

De todos modos, Fernández aclaró que no estudió los otros casos de corrupción que involucran a dirigentes kirchneristas pero hizo una salvedad al referirse a Cristóbal López. "Tampoco voy a ser necio. Si aparece un Secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable, pero eso no necesariamente supone responsabilidad penal de Cristina".

De todos modos, ratificó que no indultaría a Cristina porque considera que es un recurso "inviable", y agregó: "Tengo la tranquilidad de que no tengo necesidad de indultarla a Cristina porque si el derecho funciona nunca va a ser condenada".

Al evaluar la situación de la Justicia, Fernández opinó que "se ha ido desmadrando con el tiempo desde hace mucho". Y aclaró: "Lo de Macri es de una gravedad inusual pero no empezó con él. No sé por qué se ponen tan nerviosos cuando digo que [los jueces] tienen que dar cuenta de las cosas que hacen. Yo no voy a resolver esto", explicó, y agregó: "¿Desde cuándo el Presidente resuelve la suerte de los jueces? No voy a intervenir la Justicia ni poner en comisión a los jueces, pero no me voy a hacer el distraído con las cosas que dicen. No reacciono en defensa de Cristina sino en defensa del Estado de Derecho".

La fórmula F-F

El precandidato a presidente celebró que Cristina sea candidata porque, para él, "no se la podía sacar del dispositivo de poder". "Lo que yo no hubiera aceptar nunca es que yo fuera candidato y que Cristina se fuera a su casa pero, si está dentro del dispositivo que gobierna, no me afecta", contó.

Además, volvió a criticar "el juego de imágenes" que se hace sobre su figura. "Si este programa se hubiera hecho hace tres años atrás me presentarían como el único ministro que se le plantó a Cristina, pegó un portazo y le dijo: 'No estoy de acuerdo', y se fue", comenzó. Y siguió: "Me plantaban como un tipo con carácter y fortaleza para decirle a Cristina que no, pero resulta que ahora que acuerdo con Cristina y definimos roles parece que he perdido el carácter y la autoridad y parece que me he vuelto un mequetrefe que le va a decir a todo que sí. Cristina me conoce, sabe quién soy, y yo la conozco a ella". Agregó: "Decidimos volver a hablar porque si seguíamos peleándonos entre nosotros íbamos a seguir con este presente patético", disparó, en referencia a la gestión del Gobierno.

La crisis económica

El representante de Unidad Ciudadana sostuvo que le preocupa cómo va a dejar el Gobierno al país. "El problema de los mercados no somos nosotros, es Macri que gobierna y nos tiene en un default. Estamos en un default encubierto. Solo no se manifiesta porque el Fondo Monetario no deja de ponerle plata. Me preocupa mucho que el Fondo esté sosteniendo a un Gobierno y no a un país porque Macri está destruyendo y pulverizando la economía del país".

"Vamos a apagar el desastre que hizo Macri con la convalencia del Fondo y el silencio de muchos medios, porque siempre pagamos las deudas que dejaron ellos: los Sturzenegger fueron antes y es ahora", señaló, y completó: "Nos hicimos cargo de todos los muertos que dejaron otros".