Alberto Fernández cierra filas con su equipo y rechaza las críticas

Alberto Fernández, junto con su ministro Daniel Arroyo, recibió en Olivos al empresario Pérez Companc, titular de Molinos Río de La Plata

Hay 8 funcionarios que son los que más valora por su accionar en la crisis

Gabriel Sued 12 de abril de 2020

Algunos de los que se atrevieron a transmitir al Presidente en los últimos días dudas sobre la capacidad del equipo que lo acompaña recibieron una respuesta cargada de insultos. "Esta crisis nos puso a todos a prueba y, con algunos errores, logramos sacar todo adelante", dijo Alberto Fernández en una de esas conversaciones, a modo de balance, después de recuperar la calma.

Si tiene cuestionamientos sobre algunos de sus funcionarios, el Presidente procura que no trasciendan. Al frente de la batalla contra la pandemia , cerró filas con su equipo y rechaza o matiza las críticas. Discute incluso con las voces cada vez más audibles dentro de su gabinete que sostienen que necesita ministros con más volumen político para no cargar todo el peso de la crisis.

Los miembros de la sala de situación que opera en la residencia de Olivos se plegaron a ese discurso. Casi no salen desde ahí críticas a los ministros que administran la crisis. En esas conversaciones, el Presidente destaca de manera especial el trabajo del ministro de Salud, Ginés González García . "Gracias a Dios los argentinos tenemos a Ginés. Genio y figura", se lo oyó decir a Fernández esta semana, a contramano de los que subrayan los tropiezos comunicacionales del ministro y las demoras en la adquisición de insumos sanitarios críticos. El Presidente también levanta a la viceministra, Carla Vizzotti .

En el gabinete también son mayoría los que defienden al ministro de Salud. "Es un tipo con espalda propia, que tiene relación con todos los actores del sistema. Se sienta con los laboratorios, con los sindicatos, con todos", dice un colaborador del Presidente, y enseguida aclara que, a su entender, el gabinete no está funcionando bien. "Alberto es un pulpo y no tiene a nadie que se lleve la marca ni que se tire al piso. Tira el centro y va a cabecear", dice, y apunta sin nombrar al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Otro funcionario con despacho en la Casa Rosada coincide: "Los campeonatos se ganan con jugadores de experiencia, tipos templados, y algunos pibes. Hoy toda la política del Gobierno queda supeditada a lo que haga Alberto". La autosuficiencia del Presidente es vista como un problema por varios dirigentes del oficialismo. Argumentan que se somete a un desgaste innecesario y que la concentración excesiva de las decisiones genera cuellos de botella que perjudican la gestión.

El Presidente reacciona mal cuando cuestionan el trabajo de su equipo, en especial el de Cafiero. "Mientras yo me dedico a perseguir el virus, él se la pasa todo el día laburando, bancando toda la gestión", dice, sobre su jefe de Gabinete. No defiende con tanto ímpetu a los responsables del desborde en los bancos, el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y al director de la Anses, Alejandro Vanoli. Pero suaviza las críticas. "No comunicamos bien quiénes cobraban, pero hubo mucha gente que fue al banco sin justificación", repite. Tampoco carga las tintas sobre el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por los sobreprecios.

Junto con González García y Cafiero, entre los que ganaron terreno en la consideración de Fernández hoy aparecen el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Ellos cuatro estuvieron en el anuncio de prórroga de la cuarentena y se quedaron a cenar en la residencia de Olivos. El grupo lo completaron Vizzotti; el vocero, Juan Pablo Biondi; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra. No fue una selección casual: Fernández confía mucho en esos ocho funcionarios.

Amigo de Fernández desde hace 30 años, Vitobello lo acompaña en la mayoría de sus actividades, como una sombra, y es uno de los integrantes de la sala de situación de Olivos, también compuesta por el jefe de asesores, Juan Manuel Olmos; el asesor Julián Leunda, y Biondi. A De Pedro el Presidente le reconoce haberse "puesto sobre los hombros", junto con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el operativo para garantizar el cumplimiento de la cuarentena.

Aunque visitan Olivos solo para cuestiones puntuales, Fernández también destaca la labor de Ibarra y de Todesca. "Son una máquina. Fíjense cuántos decretos salieron desde que empezó esta crisis. Estamos laburando a mil", insiste, y extiende los elogios a Gabriel Katopodis y al "pibito" Guzmán, como lo bautizó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. "Este tema nos expuso a todos. Yo estoy muy contento", cierra filas el Presidente.