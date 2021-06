Alberto Fernández, contra la oposición: “Cuando tuvieron que hablar y hacer, hicieron todo mal”

El presidente Alberto Fernández presentó hoy el programa Casa Propia-Casa Activa -una política de hábitat integral y de vivienda colaborativa para personas mayores de 60 años- y, durante el acto del anuncio, volvió a criticar a la oposición. “Cuando tuvieron que hablar y hacer, hicieron todo mal”, dijo el primer mandatario, quien se refirió a la cultura del descarte y sostuvo que sus opositores le recomiendan que “descarte a los viejos”.

Al destacar la prioridad que tuvieron los adultos mayores en el plan de vacunación, durante la primera ola de coronavirus, el Presidente apuntó contra Juntos por el Cambio (JxC). “Más allá de lo que uno escucha, de las críticas bien intencionadas y muy mal intencionadas en otros casos, seguimos buscando y trayendo vacunas, seguimos vacunando y no vamos a para hasta que el último argentino esté vacunado. El resto son fuegos de artificio de los que quieren llamar la atención, porque tienen poco para decir; y cuando tuvieron que hablar y que hacer, hicieron todo mal”, deslizó.

Al enfatizar también en el nuevo plan de viviendas del Gobierno -que según contó fue una idea de la titular de PAMI, Luana Volnovich; ejecutada luego por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi- el primer mandatario se refirió a la “cultura del descarte” y sostuvo: “Muchos de los que me dan clases en televisión sobre lo que debo hacer, me dicen ‘bajá la jubilaciones, descartá a los viejos’. No, ese no es el modo, el modo es cuidar a todos”.

Énfasis en “la felicidad”

El Presidente habló de la importancia de que los adultos mayores tengan una buena calidad de vida y “la felicidad” fue el eje de su discurso. “La felicidad uno la busca en todo el tiempo de su vida, también cuando empieza a declinar, también en la madurez buscamos la felicidad”, aseguró Fernández, quien señaló que la iniciativa que hoy presentó “le da a los adultos mayores la posibilidad de seguir viviendo felices”.

En ese sentido, indicó: “A mí me pone contento que hagamos todo esto en este tiempo de pandemia, que ha sido tan cruel, tan difícil, que nos ha costado y se ha llevado vidas, que a todos nos ha dolido. Nos duele la muerte y perder seres queridos, pero en este tiempo estamos pensando en nuestro adultos mayores, en su vivienda, y en su felicidad”.

Ferraresi y Volnovich acompañaron a Fernández en el acto, después del mediodía. De acuerdo a la Agencia Télam, en la primera etapa -que se realizará entre este año y el próximo- se construirán en todo el país 100 complejos de 32 viviendas cada uno, de las cuales 20 serán monoambientes y 12, unidades de un dormitorio. La inversión es superior a 21,9 millones de pesos.

