El diario británico Financial Times, uno de los más prestigiosos en temas económicos, publicó ayer una columna de opinión en la que analiza la crisis actual que atraviesa la Argentina y en la que afirma que al país regresó "la política de la traición".

Pese a que resalta la victoria que significó para el Gobierno el acuerdo con los acreedores para evitar el default, la publicación destaca que el presidente Alberto Fernández es visto por muchos analistas como "un equilibrista esforzándose por lidiar con las demandas a menudo conflictivas de sus partidarios peronistas".

"Eso provocó una formulación de políticas caótica, anuncios sorprendentes y cambios de sentido. Los críticos toman esas medidas como evidencia de una radicalización gradual del gobierno de izquierda de Fernández bajo la influencia de su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner", continúa el texto.

Asimismo enumera los ejemplos para tal postulado, habla de los casos de Vicentin, "el intento fallido de nacionalizar al mayor exportador de granos del país", de la congelación de las tarifas de telecomunicaciones por decreto presidencial, y de los proyectos de ley para el impuesto a la riqueza y la reforma judicial.

Gobernabilidad

En el artículo, sobre la tarea de mantener contentos a todos los integrantes de la coalición que conforma el Frente de Todos, Juan Cruz Díaz, director general de la consultora de riesgos Grupo Cefeidas, explica: "Necesita mantener unida a su coalición para ser competitivo en las elecciones de mitad de período del próximo año y garantizar la gobernabilidad. Pocas personas pueden bailar con todos esos actores, y uno de ellos es Alberto Fernández, por lo que en general lo está haciendo bastante bien dadas las circunstancias, incluso con las cosas bastante desordenadas".

El diario analiza además el contexto de la pandemia de coronavirus,afirma que la Argentina protagoniza la cuarentena más extensa de América Latina y agrega que, a pesar de ello, el Gobierno no consiguió frenar el impacto del brote.

"El Covid-19 está demostrando ser un oponente más poderoso que las facciones políticas difíciles: el aislamiento no ha logrado evitar algunas de las muertes diarias más altas por coronavirus, al tiempo que asesta un golpe a la economía. La Argentina está sufriendo lo peor de ambos mundos", asegura la nota.

Por último, tras hacer alusión a los índices de popularidad del Presidente, que bajaron durante los meses de la pandemia aunque siguen siendo altos, cercanos al 60 por ciento, el diario afirma que el éxito de Fernández en la reactivación de la economía será fundamental para su supervivencia política. Y cita una declaración de María Esperanza Casullo, politóloga de la Universidad Nacional de Río Negro: "Cristina no tiene nada que ganar con una crisis en el Gobierno, lo que no quiere decir que no habrá tensiones".