Alberto Fernández: “Cristina Kirchner no necesita que la defienda”

El presidente Alberto Fernández se refirió hoy a las causas que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Krichner en la Justicia y pidió que se revisen porque, para él, “es siniestro en términos institucioanles”, al tiempo que expresó: “Cristina no me necesita a mí, porque es inocente”.

Además, comparó el caso de la Vicepresidenta con el del expresidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien fue condenado por corrupción en la Operación Lava Jato en Curitiba, causas que fueron anuladas en marzo por “parcialidad”. Así, abonó la idea de que la expresidenta sufre una persecución desde la Justicia y aseguró que “la revisión de las causas” en su contra es “para que no se pueda hacer contra nadie más en la Argentina”.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner Pool_Fabian Marell - LA NACION

Al ser consultado acerca de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que quedaron en la mira del kirchnerismo luego de que se dieron a conocer sus visitas a la quinta de Olivos y a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri, Fernández respondió categórico. “Me parece de una gravedad inusual”, expresó el mandatario.

“Pido que se revise lo que pasó porque es siniestro en términos institucionales. Tengo muy estudiado su caso. Pero Cristina no me necesita a mí, porque Cristina es inocente. Lo que yo quiero es que no lo pueda hacer nadie más en la Argentina”, expresó Fernández.

