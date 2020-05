Alberto Fernández defendió al titular de la Oficina Anticorrupción por haber desistido de ser querellante en la causa en contra de Cristina Kirchner Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Alberto Fernández habló, por primera vez, de la denuncia de espionaje durante el gobierno de Cambiemos que hizo la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia ( AFI ) y aseguró que ellos fueron acusados de cometer las mismas acciones y que nunca lo hicieron.

"A mí me asombra todo esto. A veces pienso que nos acusaban de hacer estas cosas a nosotros porque eran ellos quienes las hacían; como ellos tenían una mesa judicial, piensan que nosotros también tenemos una, y no lo hacemos", dijo el Presidente en una entrevista con AM 750.

Fernández agregó: "Creo que no lo hacemos porque fuimos víctimas durante años nosotros de ello. Los que somos peronistas, y pasamos la dictadura, sabemos de qué se trata eso y no lo queremos para nosotros ni para nadie. Cuando ves que lo hacen ellos te impresiona mucho. Además, lo hacen con los propios. Es muy impactante".

El mandatario luego fue consultado por los que atacan a su vicepresidenta, Cristina Kirchner , y analizó: "Hay una parte de la Argentina que intenta demonizar a Cristina y justificar las persecuciones que sufrió. Yo me enteré por los diarios que la Oficina Anticorrupción se había retirado de la querella contra Cristina; lo que dice es que en esa causa se acusa de lavado de dinero y que para eso está la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Pero nadie escuchó esto".

