Alberto Fernández dijo que Cristina tendrá "cero" injerencia y que quiere "un ministro de Economía fuerte" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de octubre de 2019 • 09:16

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró hoy que aspira tener un ministro de Economía "fuerte" si gana las elecciones presidenciales y afirmó que Cristina Kirchner tendrá "cero por ciento" de injerencia o poder de veto en el armado de su eventual gabinete.

El postulante del Frente de Todos señaló que el Gobierno pasó "de la negación a la terquedad" y consideró que el "el país está virtualmente defaulteado". "El desastre económico es inconmensurable", opinó. Además, manifestó su preocupación por la caída "sostenida" de reservas del Banco Central y dijo que la situación será "gravísima" en diciembre.

El exfuncionario reiteró que tiene definido gran parte de los integrantes de su eventual gabinete y subrayó que pretende tener "un ministro de Economía fuerte". El misterio sobre el elegido por Fernández para ese cargo sigue sin develarse, pero en los últimos días se acumularon indicios que subieron las acciones de Matías Kulfas.

"Como no tengo complejos de inferioridad, quiero un ministro de economía fuerte, que pueda resolver y decidir. Yo aprendí de Roberto Lavagna", aseguró.

Consultado sobre cuál sería el porcentaje de injerencia o poder de veto de Cristina Kirchner, su compañera de fórmula, en el armado de su eventual gabinete y políticas, Fernández respondió: "Cero, cero por ciento".

Y agregó: "Esta es una pregunta recurrente. A mí este tema no me inquieta en lo más mínimo". Pero aclaró que trabajará "junto con Cristina" porque "es una dirigente política de envergadura y puede ayudar mucho en sacar el país adelante".

"Virtualmente defaulteado"

Durante la entrevista, el candidato a presidente del kirchnerismo dijo que "la elección no está definida", pero no ocultó su optimismo por los números de las encuestas. Criticó la campaña de su principal contrincante país y advirtió que "el país está virtualmente defaulteado". "El Gobierno ha dicho que no puede pagar, con un déficit fiscal altísimo y ves al Presidente diciendo que después del 10 de diciembre ganancias baja del 35 al 20%", cuestionó.

"Y uno se pregunta: ¿estará viendo los números de su propia administración? Porque uno ve todo tan negativo en materia económica que llama la atención esa actitud", planteó.

Alberto Fernández, postulante presidencial del Frente de Todos Fuente: Télam

Caída de reservas

Fernández contó que no habla con el Presidente desde que Macri sostuvo que la batería de medidas del Gobierno había sido consensuada con él. Y remarcó que le preocupa "la caída sostenida" de reservas: "Lo único que le pedí a Macri es que cuidara las reservas y el Banco Central pierda 100 millones de dólares diarios. Pareciera que lo hace adrede", dijo.

Según el exjefe de Gabinete, la administración de Cambiemos "no sabe cómo parar" la fuga de dólares.

"Imagino que van a quedar entre 10 y 11 mil millones [de dólares] de reserva de disponibilidad. Como el Presidente está en caravana [por las marchas oficialistas], esto no lo cuenta", sostuvo.

La postura sobre Venezuela

Fernández dijo que "hay que hacer algo" frente a la crisis en Venezuela, pero cuestionó el accionar del Grupo de Lima. "El Grupo de Lima hasta hoy actuó en apoyo de una posición intervencionista que yo no comparto, con Macri y Bolsonaro a la cabeza", dijo.

"Hay que hacer algo para que Venezuela recupere el diálogo, cese la violencia y todos los venezolanos puedan volver a su país. Mi posición se parece a la de México y Uruguay", resaltó.