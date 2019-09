Alberto Fernández dijo que Juan Schiaretti se comprometió a apoyarlo en caso de que gane Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, le bajó el tono a sus críticas hacia el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por mantener la neutralidad en la contienda por la Casa Rosada. Fernández y Schiaretti se cruzaron ayer en Córdoba en la misa por el primer aniversario de la muerte de José Manuel de la Sota. Luego, repitieron el encuentro en privado en el Hotel Holiday Inn, donde se alojó el postulante a presidente.

"Tuvimos una muy buena charla. Tenemos una mirada muy parecida sobre lo que pasa en la Argentina y sobre lo que hay que hacer", afirmó Fernández en diálogo con Radio AM 990. Y dijo que le da "tranquilidad" saber que contaría con el apoyo de Córdoba en caso de ganar los comicios de octubre porque "es una provincia muy importante".

Además, el candidato del Frente de Todos señaló que Schiaretti compartió "el diagnóstico" sobre la situación del país y que respaldó su decisión de convocar a empresarios y gremios un consenso de 180 días. "Tiene un diagnóstico parecido y compare los planes que estoy planteando", aseguró.

"No lo necesito a Schiaretti"

Ayer, el candidato del Frente de Todos había concedido una entrevista al diario La Voz del Interior en la que disparó duras críticas contra el gobernador de Córdoba por su postura neutral. "Parece que le da lo mismo el país que propone Macri o el país que proponemos nosotros", lanzó.

Y sostuvo que no necesitaba al mandatario cordobés ni al resto de los gobernadores para ganar las elecciones generales del 27 de octubre. "La verdad es que no lo necesito a Schiaretti, como no necesito a ningún gobernador", dijo. El candidato del kirchnerismo dijo que su responsabilidad es "conseguir los votos" para ganar la elección.

"Ahora... hay un montón de gobernadores, con la excepción del 'Gringo', que creen en un país y que están comprometidos en la construcción de ese modelo de país. Y yo valoro mucho a esos gobernadores. Pero parece que Schiaretti piensa que da lo mismo cualquier país", agregó.

Consultado sobre si le dolía la neutralidad del mandatario, Fernández respondió: "Pero eso les tiene que doler a los cordobeses, no a mí".