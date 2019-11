El presidente electo volvió a cuestionar a Marcos Peña por el informe sobre la herencia y les quitó relevancia a las reuniones de equipos de transición Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de noviembre de 2019 • 08:36

El presidente electo Alberto Fernández aseguró anoche que revisará los últimos nombramientos que dispuso Mauricio Macri en el Estado, volvió a cuestionar a Marcos Peña por el "absurdo" informe sobre la herencia económica y les quitó relevancia a las reuniones de equipos de transición.

"¿De qué me van a hablar? ¿Me van a hablar de qué interno tengo que marcar para llamar al subsecretario? Si me van a contar la verdad, me van a tener que contar todos los altos cargos que nombraron en los últimos tiempos con cifras siderales de sueldos, la efectivización de un montón de empleados que hicieron entrar por la ventana", afirmó Fernández en una entrevista que concedió al canal Todo Noticias desde México. "Y nos hablaban a nosotros de los militantes", agregó.

El presidente electo dijo que revisará solo los nombramientos de los empleados que "entraron por la ventana", pero aclaró: "Si es gente de carrera no tienen que dudar que se van a quedar porque si algo que respeto es la carrera administrativa".

"Los que llevan años trabajando en la administración que se queden tranquilos porque no son ellos el problema", insistió.

Antes de las elecciones generales del 27 de octubre, el Gobierno convocó a concurso para cubrir un total de 313 cargos en la administración pública. El kirchnerismo advirtió que la medida violaba la ley de responsabilidad fiscal y que Macri buscaba ampliar la planta de personal del Estado con simpatizantes de Cambiemos.

El Gobierno rechazó las acusaciones y afirmó que no se amplió la planta. Indicaron que se procedió al llamado a concurso para ingresar a la planta del Estado al plantel ya contratado y con más de 10 años de antigüedad en la administración pública.

"Trump tenía unos datos confusos"

Fernández reiteró que el FMI debe "asumir la responsabilidad que tuvo" en el acuerdo firmado con la Argentina, al pedirle al organismo que "revise lo que hizo" con el préstamo stand by, y aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró comprensión por la situación.

"Le expliqué lo que verdaderamente ocurrió en la economía argentina. Él [por Trump] tenía unos datos un poco confusos, le expliqué la responsabilidad que el FMI tuvo en esta situación, y escuché mucha comprensión", indicó.

"Yo no quiero que los argentinos le deban más plata al FMI, lo que sí quiero es que el FMI revise lo que hizo", señaló.

Fernández sostuvo que Macri "incumplió" el acuerdo con el FMI. "Así nos dejan al país, sin reservas y en default, aunque ellos lo llaman 'reperfilamiento'", aseguró.

"El FMI tiene que entender lo que ha pasado y asumir su cuota de responsabilidad", advirtió.