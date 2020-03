Alberto Fernández, el reparador

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de marzo de 2020

Algo que está roto necesita de alguien que lo repare. Algo que está roto implica que alguna vez funcionó bien. Y algo que está roto merece repararse cuando si vuelve a funcionar lo hace tan bien como antes.

En su primer discurso de apertura de las actividades del Congreso, Alberto Fernández se ha presentado, implícitamente, como un reparador. Sus primeros párrafos fueron dedicados a la necesidad de poner de lado los "relatos", para hablar desde la "verdad": casi una glosa del "argentinos, a las cosas" de Ortega y Gasset. Para el Presidente lo concreto es la "crisis", y para él, como sostuvo en el cierre de su discurso, cuando se atraviesa una situación crítica hay que arriar las banderías políticas.

Crisis, conocimiento y decisión han constituido el triángulo legitimador de aquellos que se presentan como "pilotos de tormentas": de lo que se trata es de "gestionar la emergencia". La diferencia con el gobierno anterior no es la recuperación de la política contra una gestión tecnocrática aséptica, sino el contraste entre una gestión realizada por CEO y una gestión realizada por científicos. Donde la competencia es reemplazada por la solidaridad.

Para Fernández, el de Macri fue un gobierno de ejecutivos devenidos funcionarios que quisieron aplicar programas diseñados para el mundo privado, y que siguieron conservando sus intereses privados. En cambio, el suyo es un gobierno que tiene en sus líneas ministeriales muchas mujeres y hombres provenientes del mundo académico. Sigue la antipolítica, pero resulta que ahora se trata de una antipolítica progresista.

Fernández presentó un gobierno como si fuera una cuadrilla de plomeros, carpinteros y electricistas dirigidos por un capataz experimentado. Claro está: una reparación gubernativa no necesita de una visión de país, y consecuentemente el discurso de Fernández dejó de lado cualquier idea de Nación, de proyecto colectivo.

La solución de los problemas argentinos parece reducirse a realizar una gestión eficaz y contar con un instrumento efectivo: el Estado. El mundo no plantea desafíos a un país con sus fuerzas productivas obsoletas. Nunca se problematizó en su discurso a la sociedad. Solo se necesita gobernarla adecuadamente. No transformarla. No liderarla. ¿Será que a Fernández se le pegó el personaje de jefe de Gabinete? ¿O que el "piloto de tormentas" se ocupa de la gestión para no disputar (¿todavía?) el liderazgo a su "copilota de tormentas"?