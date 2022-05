Alberto Fernández le respondió a Patricia Bullrich con un mensaje de su abogado: “Vamos poniendo las cosas en su lugar”

Luego de que Patricia Bullrich lo acusara de haberse “escondido en un cuartito”, el presidente Alberto Fernández compartió en Twitter un mensaje de su abogado, Gregorio Dalbón, en el que asegura que el primer mandatario “no tenía problemas en verla” si ella “se retractaba”. “Al no hacerlo, se hizo la audiencia y terminó el acto. Enojada la Demandada fue hacer lo que le gusta ”, agrega el texto, que había comenzado con un sugestivo: “Vamos poniendo las cosas en su lugar”.

Acá saliendo del Juzgado. Vamos poniendo las cosas en su lugar. La Sra. Bullrich buscaba enfrentar al Presidente y Alberto no tenía problemas en verla si se retractaba. Al no hacerlo, se hizo la audiencia y terminó el acto. Enojada la Demandada fue hacer lo que le gusta.

CIRCO. pic.twitter.com/tODJBLZLhv — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) May 17, 2022

Minutos antes, también en redes sociales, Dalbón había señalado que “simplemente cumplimos el acto y al no haber retractación, ignoramos a la demandada y se abrió el juicio a prueba”. Y remató: “Esta es la verdad. Lo demás es circo de Bullrich ”.

Es que Fernández y Bullrich no se vieron las caras en los Tribunales en la audiencia de “conciliación” convocada por la Justicia, como estaba previsto, pero se cruzaron mensajes que evidenciaron la tensión. El encuentro fue por una demanda que el jefe de Estado entabló contra la titular de Pro, luego de que ella sugiriera que el Gobierno intentó colocar un socio local en la compra de vacunas de Pfizer contra el coronavirus para cobrar un “retorno”.

“El presidente no se animó a venir. Le pedí tres veces al juez que (Fernández) venga y no vino”, dijo la líder de Pro a LA NACION. En tanto que, también en diálogo con este medio, Dalbón afirmó que cuando la exministra confirmó que no se iba a retractar por sus dichos, “la instancia de juntar a las partes la di por descartada”. Tras lo que agregó: “Las partes se ven cuando hay una posibilidad de conciliación”. Dalbón agregó que fue él quien quiso “preservar” al mandatario y “lo dejamos en otro lugar”.

Alberto Fernández y Patricia Bullrich Archivo

La audiencia duró menos de una hora y ya abrió la etapa de prueba, lo que se esperaba que sucediera diez días después. En la representación del mandatario celebraban que les habían aceptado como prueba, entre otros elementos, el tape el video del programa La Cornisa, donde se dieron los dichos de Bullrich, así como la posibilidad de convocar como testigo al CEO de Pfizer en la Argentina, Nicolás Vaquer y el comunicado y la posterior declaración de la empresa desmintiendo las aseveraciones ante la Comisión Bicameral del Congreso.

Bullrich aseguró que durante la audiencia nadie explicó por qué motivo el Presidente no se presentaba en el encuentro y permanecía en un cuarto cercano. La exministra detalló que el juez, Luis Sáenz, esgrimió una respuesta “formal” al explicarles que “las audiencias en la medida que él (por el juez) hable con todos, existen”. “El juez le explicó que era la modalidad de la audiencia”, afirmó Dalbón en referencia a esa parte de lo sucedido hoy.