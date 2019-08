Alberto Fernández fue entrevistado por Luis Majul - FUente: América TV 04:23

El candidato presidencial por el Frente de Todos Alberto Fernández participó del programa de La Cornisa y fue el protagonista de una charla acalorada con su conductor, el periodista Luis Majul.

Fernández respondió a las inquietudes de Majul y abordó diversos temas como por ejemplo su rol durante el gobierno kirchnerista, la manera en que trataría la crisis económica, el papel de su compañera de fórmula Cristina Kirchner y el desempeño de la Justicia durante el actual gobierno.

"Cuando usted estaba en el Gobierno se había empezado a manipular el Indec, en enero de 2007", inició la charla Majul a lo que Fernández respondió: "No es verdad. Usted leyó mal las estadísticas, empiece a leerlas bien".

Respecto de la medidas que tomaría para contrarrestar la crisis económica, Fernández pidió margen para responder y señaló: "¿Me deja terminar? Porque si no, no hay pregunta que pueda responder. Para el desarrollo hay que volver a generar consumo, no hay otro modo, la Argentina consume el 70% de lo que produce, si se ataca el consumo. A mí me vendría bárbaro que me deje contestar algo. ¿Podrá hacer el esfuerzo?".

Sobre la exmandataria Cristina Kirchner, Fernández manifestó: "Cristina no va a tener un papel decorativo, sería un delirio de mi parte. Tendrá el lugar de vicepresidenta".

Posteriormente, el exjefe de Gabinete ahondó en la tarea de los jueces y se refirió a las prisiones preventivas que recayeron en exfuncionarios del kirchnerismo que aún no tienen condena firme: "Macri se la pasó diciéndole a los jueces lo que tenían que hacer. Ha sido vergonzoso lo que hizo".

Ante las consultas de Majul, Fernández se quejó nuevamente y dijo: "Se me hace difícil discutir con alguien que no conoce aspectos técnicos. Usted lee los expedientes, pero no los entiende, Luis".