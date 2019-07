Alberto Fernández, contra Macri: "Habla para que lo escuche Trump"

El candidato presidencial del kirchnerismo estuvo de campaña por Mendoza y acusó al Presidente de "apagar la economía" Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Rumbo a los comicios presidenciales, Alberto Fernández comenzó a desandar la campaña electoral por el interior del país y eligió Mendoza para dejar un duro mensaje contra su competidor directo, Mauricio Macri. Lo acusó de "mentiroso" y de "apagar la economía argentina". Asimismo, se quejó del "blindaje mediático" que tiene el mandatario y le achacó ser funcional al presidente de Estados Unidos, sobre todo en la crisis que vive Venezuela: "Habla para que lo escuche Trump".

"No se le puede mentir a todos, todo el tiempo", expresó Fernández, parafraseando a Abraham Lincoln y se despachó durante la conferencia de prensa: "A Macri lo descubrieron".

"Macri hizo un apagón de la economía del país, con el PBI y la actividad industrial que no paran de caer, y al seguir los problemas de producción hay más pobreza y desempleo", expresó el ex jefe de Gabinete, al tiempo que aseguró que la actual administración no representa un gobierno federal. "No les importa el país más allá de la General Paz; sólo la especulación financiera".

En cuanto a la nación bolivariana, Fernández cuestionó al presidente argentino por "hablar para que lo escuche Trump", más allá de respetar el informe que elaboró la alta comisionada en Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet. "Hay que prestar atención a lo que pasa con la calidad institucional, los abusos en la calidad del Estado. Ha habido enfrentamientos y detenciones que deben preocuparnos. Los análisis severos hay que tenerlos en cuenta, pero la solución para Venezuela no es llenarla de marines. Hay que ayudar a los venezolanos a que se reencuentren como pasó en México y Uruguay y no incentivar que Trump mande tropas", resaltó.

Fernández se refirió al "blindaje mediático de la actual gestión" y aseguró que "no se puede confundir la memoria y el compromiso", más allá de que los medios "cuidan a Macri más que a su mamá". El candidato a la Presidencia se muestra confiado en que "los que van al súper saben quién miente por más que no lo cuenten los diarios". Por eso, aseguró que se debe "ganar con la verdad" y que el presidente Macri y sus funcionarios se "han doctorado en mentirosos".

Asimismo, dio su visión sobre otros asuntos de interés nacional. Cuando se le consultó por la causa AMIA, reconoció que el Memorándum de Entendimiento con Irán fue "un error". Sobre la educación pública hizo una defensa irrestricta ya que "las sociedades ricas son las que se educaron" a raíz del compromiso estatal y las oportunidades. Por eso, indicó que "debe preocupar lo que pasa con un niño pobre y los que emigran" porque eso "no nos hace ricos". Asimismo, luego de la polémica por sus cuestionamientos a la Justicia, aclaró que siente respeto por todos los miembros de la Corte, "incluidos los que nombró el presidente" por su capacidad y experiencia. "Tengo una alta consideración. Los reconozco a todos, no he visto nada para cuestionar, como en otros fueros. Pero, necesitamos que impere la Justicia, que se meta más, porque de verdad que hace falta", aclaró.

En cuanto al gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, le manifestó su "cariño" y "respeto" pero lamentó tener "miradas distintas", sobre todo porque optó por "endeudar a la provincia y ordenar las cuentas", en lugar de "apostar a la producción industrial", por lo que quedó "condenado a acompañar a Macri". "Cornejo mereció mejor suerte", señaló.

"Se necesita un presidente que abrace a las provincias. Este es un país unitario, donde se posterga a las provincias", indicó.

Conflicto aeronáutico

Por otra parte, sobre el conflicto con los gremios aeronaúticos cargó contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich por su "desempeño vergonzante". Fernández le reclamó una autocrítica a su tarea. "Siguen desguazando Aerolíneas, y avalando emprendimientos por los que deberían avergonzarse. Han precarizado todo; solo les preocupa los negocios seguros, los destinos turísticos. Debe revisar todo lo que ha hecho. Hoy, por ejemplo, también se demoró mi vuelo", destacó el postulante a la Casa Rosada.

De esta manera, luego de visitar al ex mandatario brasileño Luz Inácio Lula da Silva, detenido en prisión por hechos de corrupción, el precandidato del frente Todos comenzó a reforzar el proselitismo en las provincias clave. De ahí que este viernes eligió Mendoza, la estratégica tierra del sol y del buen vino, una de las paradas obligada, donde el kirchnerismo se juega buena parte de su poder, en pugna con la gestión del radical Cornejo.

Fernández arribó a la provincia del oeste argentino antes del mediodía para dialogar con los postulantes y dirigentes locales con el objetivo de reorganizar las actividades de campaña con miras a las PASO de agosto. Luego, ofreció la conferencia de prensa.

Así, el aspirante presidencial se mostró con la actual primera figura del PJ local, para apuntalar también la campaña provincial: la candidata kirchnerista y referente de CFK en Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, quien en las PASO de junio dejó en el camino al candidato del peronismo tradicional, el intendente de Maipú, Alejandro Bermejo. El cacique, quien decidió apostar por la unidad y sumarse al equipo de Sagasti, rumbo a las generales del 29 de setiembre, integrará la lista de diputados nacionales para las Primarias de agosto, que estará encabeza por una militante K, la abogada laboralista Marisa Uceda.

El postulante para suceder a Macri tendrá una variada actividad con la militancia y continuará esta noche su visita a tierra cuyana con una presentación en San Martín, en la zona este provincial. Se tratará de una charla abierta, a las 20, en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, en el Parque Agnesi. También se espera que mantenga un encuentro con empresarios.

El justicialismo local aprovechará la oportunidad para aceitar los vínculos con el elegido por Cristina. De esta manera, intendentes y demás candidatos del PJ seguirán de cerca cada paso que dé el ex jefe de Gabinete, optimistas con lo que dicen los sondeos desde que Cristina decidió participar en los comicios como compañera de fórmula de Alberto Fernández. De hecho, en Mendoza, las encuestas muestran que se tratará de una elección reñida, tanto a nivel nacional como local, con la figura de Sagasti, aunque el candidato de Cornejo, el intendente de Capital, Rodolfo Suárez tiene más chance de quedarse con la Gobernación, luego de ser el más votado en las PASO de junio.