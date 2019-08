El compañero de fórmula de Cristina Kirchner le respondió al Presidente Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2019 • 12:55

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que el presidente Mauricio Macri "intenta mover el consumo" con las medidas económicas anunciadas hoy, pero advirtió que lo hace "tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias".

En diálogo con El Destape, aseguró: "Es como el 'Padre nuestro' de los ateos antes de morir, solo rezan a ver si hay otra vida más allá". Asimismo, advirtió que a su entender "el Presidente necesitó que dos terceras partes de la Argentina le votaran en contra para darse cuenta de lo que había hecho". "No está muy convencido. Lo hace por necesidad electoral y no por convicción, por eso le sale mal".

Fernandez indicó también que Macri ahora entendió que "ha aniquilado la capacidad de consumo de los argentinos y mal que mal intenta revivirlo". "Y eso no está mal, no voy a ser ingrato. Tampoco quiero ser duro, está en un momento difícil, el electorado no lo acompañó".

En alusión a los cuatro meses que quedan de gestión, el candidato del Frente de Todos aseveró: "Sabe que cuenta con mi ayuda para que culmine su mandato. Lo que más deseo es que la Argentina no sufra más sus obras. Ya es muy tarde. Los mismos mercados han advertido que el problema es Macri".

Por último, y tras confirmar que no está dispuesto a reunirse con el mandatario porque a su entender "no tiene sentido", Fernández pidió que actué en calidad de presidente y no de aspirante a la reelección.

" Tiene que decidir qué va a primar: presidente o candidato. Yo le ruego que hoy sea presidente. El riesgo es muy alto. El riesgo es que nos quedemos sin reservas, que el FMI nos dé la espalda. Que se olvide de su candidatura, ya lo intentó, que intente ser presidente".