Alberto Fernández: “Mi mayor urgencia no es acordar con los acreedores”

El presidente Alberto Fernández rubricó hoy un convenio con las centrales sindicales CGT y CTA para asignar 1200 viviendas del programa Procrear. Allí, se refirió a la negociación por la deuda externa que su gobierno tiene que afrontar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dijo: “Cuando otros me apuran a renegociar, mi urgencia son los que no tienen casa, techo, trabajo. Mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza, esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores”.

El primer mandatario habló sobre la negociación con el FMI: “Quiero acordar en términos de que no nos postergue a los argentinos, quiero que entiendan lo que ha pasado y que cada uno asuma la responsabilidad que le cabe”.

En el acto de inicio de sesiones ordinarias en el Congreso, Fernández anunció que iniciaría una “querella criminal” para que investigue cómo se gestó y se acordó el crédito que el organismo internacional le otorgó a la gestión de Cambiemos, encabezada por el expresidente Mauricio Macri. “Prestarle semejante cantidad de plata a devolver en tres años a un país que estaba en default, hay responsabilidades por todos lados”, deslizó hoy.

El Presidente dijo que el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, le presentó, al asumir la conducción de la cartera, un plan para construir 260.000 viviendas en tres años. “Ese plan cuesta 10.000 millones de dólares, eso es la cuarta parte de la deuda que otros tomaron con el FMI irresponsablemente en un año. Con la mitad de lo que deberíamos pagar el año que viene al Fondo, podríamos construir las 260.000 viviendas”, detalló. Una comparación similar había hecho al presentar las primeras 1000 obras públicas de su gestión, el lunes.

“Digo estas cosas para que entiendan la gravedad de la decisión que han tomado otros, la irresponsabilidad y los costos sociales de esa decisión. Eso es dinero que está destinado a salir de la Argentina y a postergar el futuro de argentinos y argentinas, que es lo que no quiero que ocurra”, expresó.

Fernández dijo estar “empeñado” en cumplir el objetivo del ministro de Hábitat para 2023 y mencionó que hubo “miserabilidad política” cuando no se entregaron viviendas construidas en 2015. “[Ferraresi] tuvo una gran idea de convocar a los representantes de los trabajadores para que nos ayuden a hacer llegar esas casas a gente del trabajo que lo está necesitando, celebro que la CGT y la CTA estén juntas hoy para trabajar por la gente, por sus afiliados”, refirió, en un guiño a los gremios.

El Presidente destacó, por último, la necesidad de que cada ciudadano se desarrolle en su lugar de origen. “Siempre busco que cada argentino pueda encontrar su modo de progresar en el mismo lugar donde nació, que no tenga que emigrar de su pueblo para buscar un techo. Que lo encuentre allí, que pueda estudiar, trabajar, construir su familia y vivir feliz y que un día se muera después de vivir feliz en su tierra”, afirmó.

“Nuestros hijos no quieren andar perdiendo sus amigos del lugar donde nacieron porque sus padres están buscando otras fronteras donde progresar”, cerró.

Las viviendas del programa presentado hoy se encuentran localizadas en la Ciudad y en los municipios bonaerenses de Ezeiza, La Matanza, San Miguel, San Nicolás, Lincoln, Bahía Blanca y Tandil.

La actividad se desarrolló en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, donde el jefe de Estado estuvo acompañado por Ferraresi; el secretario general de la CGT, Héctor Daer; el secretario general adjunto de la CTA, Daniel Catalano, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

