Alberto Fernández no acompañará a Cristina en el inicio del juicio

RÍO GALLEGOS.- Alberto Fernández no podrá acompañar mañana a la expresidenta Cristina Kirchner a los tribunales de Comodoro Py cuando concurra al primer día del juicio oral acusada de integrar una asociación ilícita junto a ministros y secretarios por defraudar al Estado en materia de obra pública. Así lo aseguró hoy desde Santa Cruz, donde también criticó el curso de la causa judicial, a la que calificó de ser "una historia truculenta.

"Hoy me enteré que no puedo acompañarla porque soy testigo en la causa", afirmó Fernández en una entrevista que dio a través de la radio LU 12 y el diario La Opinión Asutral. "Yo lamento que la justicia haya hecho esto. No tengo ningún problema que se investigue la obra publica", dijo, y agregó: "Nunca voy a entender la responsabilidad que tiene un Presidente en eso. Porque por el sistema de delegación de funciones, la licitación de ora pública no son materia del presidente".

Durante la entrevista, realizada en la gobernación santacruceña, donde centró las actividades durante la mañana junto a Alicia Kirchner y su gabinete, Fernández aseguró que la Justicia "inventó una historia truculenta para incluirla a Cristina en esta causa". Y continuó que si la justicia funciona, la declarará inocente, y adelantó que de ser declarada culpable, será porque "algo funciona muy mal en la justicia". Fernández aseguró que estudió la causa y recordó que hace treinta años enseña derecho penal en la Universidad de Buenos Aires.

Cristina Kirchner enfrentará mañana por primera vez un juicio oral, en la causa que se determinará si junto a sus funcionarios cometieron defraudación al Estado al otorgar 51 obras públicas con sobreprecios en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez por 16.000 millones de pesos, con el agravante de que la mayoría quedaron inconclusas y hasta abandonadas.

Fernández arribó al aeropuerto de Río Gallegos, donde fue recibido en el aeropuerto por el vicegobernador Pablo González. Tuvo reuniones con la gobernadora Alicia Kirchner y compartió un desayuno de trabajo junto a todo el gabinete de ministros.

Acto con Alicia

En el Salón Blanco de casa de Gobierno recibió una ovación cuando al ser mencionada, desde el público gritaron "¡Gracias Alberto!". Acompañó allí a la gobernadora en un acto oficial en el que se informó la compra de vehículos para las fuerzas de seguridad de la provincia.

Fernández detalló que el compromiso para acompañar a Alicia Kirchner había sido previo, antes de su candidatura, y una vez que ocurrió decidió no adelantarlo. "Será que el destino me trajo a la tierra de Néstor justo cuando todo empieza. Y si es así celebro que el destino me de esta alegría", dijo en referencia a su presencia aquí, en lo que se considera su primer acción de campaña como candidato presidencial.

El exjefe de Gabinete recordó sus inicio con Alicia Kirchner, como ministra de Desarrollo Social de Néstor Kirchner. "Tiene una enorme honestidad, yo la valoro y la quiero mucho y los santacruceños la tiene de gobernadora, si no fuera así, me encantaría tenerla trabajando conmigo", en tanto que volvió a repetir una convocatoria a todos los argentinos y en especial a los peronistas de Alternativa Federal.

Por la tarde tiene previsto inaugurar un ciclo de debate político, y visitar el Mausoleo de Néstor Kirchner ademas de recorrer un centro de medicina nuclear.