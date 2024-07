Alberto Fernández pidió que el gobierno de Venezuela “haga públicas las actas” de la votación

Escuchar

Tras diversas críticas públicas al presidente Nicolás Maduro, el exmandatario Alberto Fernández volvió a pedir que el gobierno venezolano “haga públicas las actas” que den cuenta los resultados de los comicios del domingo y explique “las causas que determinaron la dilación al presentarlas”. Fernández citó, además, el último informe de la ONU, donde la organización expresó su “profunda preocupación” por la situación de violencia y alegaciones de violaciones de derechos humanos en el país.

“La ONU acaba de emitir este informe. En Venezuela se ha desatado una lamentable ola de violencia. Es urgente recomponer la armonía en un marco de convivencia democrática. En este escenario, el gobierno debe garantizar la plena vigencia de los DDHH, hacer públicas las actas que dan cuenta del resultado del comicio y explicar las causas que determinaron la dilación al presentarlas ”, escribió el exmandatario en X.

La tensión entre Fernández y Maduro se volvió evidente desde que el argentino denunció que el gobierno venezolano lo bajó como veedor de las elecciones. En ese momento Fernández detalló que la baja ocurrió luego de sus dichos radiales, donde aseguró que si Maduro perdía, “lo tenía que aceptar”.

Como puede verse en la nota que se muestra, el Consejo Nacional Electoral de la República Bolivariana de Venezuela me convocó a participar como veedor de la elección que se celebrará en ese país el próximo domingo.



En el día de ayer, el gobierno nacional venezolano me transmitió… pic.twitter.com/MAVkjCwJIS — Alberto Fernández (@alferdez) July 24, 2024

“”Si Maduro es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo [el presidente de Brasil] Lula [da Silva], el que gana, gana; y el que pierde, pierde. Punto. Se terminó. Así es la democracia. No voy a legalizar a nadie, sino que voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien”, había dicho en la entrevista. Un día después reveló que la administración le instó a que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea para el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las críticas continuaron después de las elecciones cuando Fernández cuestionó al presidente Javier Milei por su gestión de la situación en Venezuela y dijo que “le cuesta mucho entender las relaciones internacionales”. Ahí volvió a apuntar contra Maduro por no mostrar los resultados. “¿Por qué no muestra las evidencias del triunfo?” , sostuvo.

Alberto Fernández y Nicolás Maduro Presidencia

“Acá no hay una discusión sobre si gana el marxismo o la libertad. Acá lo que tenemos que preservar como comunidad internacional es que Venezuela recupere la convivencia democrática, se terminen las sanciones que le han impuesto (que se van a terminar porque necesitan el petróleo) y que los 7 millones de venezolanos puedan volver a vivir en su tierra. Eso tiene que lograr un hombre de la comunidad internacional. No hacer esta cosa, pensar que el mundo se divide entre marxistas y anarcoliberales, anarcocapitalistas. No puede ser que maltratemos a Lula, a Petro, a AMLO, a Sánchez; y ahora inventemos una cruzada por Venezuela”, expresó.

El informe de la ONU

Este miércoles el expresidente reiteró su pedido, esta vez junto al informe de la Misión de la ONU en Venezuela, donde aseguran que recibieron información sobre una escalada de violencia en al menos 17 de los 23 estados del país y en Caracas, la capital. “La Misión recibió información creíble sobre detenciones, personas heridas y fallecidas, así como violencia desplegada por cuerpos de seguridad y grupos de civiles armados que apoyan al Gobierno en marco de esas protestas”, detallaron.

En la Misión registraron al menos seis muertos, decenas de heridos y agregaron la información de que hay 749 personas detenidas según el Ministerio Público. También comunicaron que cuerpos de seguridad y personas vestidas de civil dispararon armas de fuego contra los manifestantes y expresaron preocupación por la aprehensión del opositor Freddy Superlano y dos acompañantes por individuos encapuchados. Sobre Argentina se refirió específicamente al caso de las siete personas opositoras que se encuentran asiladas en la embajada del país en Caracas.

La ONU acaba de emitir este informe. En Venezuela se ha desatado una lamentable ola de violencia. Es urgente recomponer la armonía en un marco de convivencia democrática. En este escenario, el gobierno debe garantizar la plena vigencia de los DDHH, hacer públicas las actas que… https://t.co/0lSPJIX7tq — Alberto Fernández (@alferdez) July 31, 2024

