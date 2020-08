El Presidente retomará la agenda de viajes que quedó trunca por la pandemia e intentará vencer resistencias para el debate parlamentario

Lo expresó como un deseo en la tarde del sábado en Olivos, durante la reunión virtual con intendentes peronistas del conurbano, y horas más tarde lo hizo público en una entrevista con el canal C5N. "Empezaré a viajar. Voy a ir con mi gobierno a ayudar a los gobiernos de cada provincia. Entre todos vamos a seguir salvando la vida de los argentinos", afirmó el presidente Alberto Fernández, quien ya diseña una agenda de viajes al interior del país.

Además de la pelea contra la pandemia -complicada en muchas provincias-, Fernández volverá a intentar dejar en claro su intención de "gobernar con los 24 gobernadores" y la búsqueda de apoyo para proyectos como la reforma judicial, aprobada por el Senado en la madrugada del viernes en una sesión tan intensa como polémica y con escenario incierto en la Cámara baja.

"Alberto tiene muchas ganas de recorrer las provincias, llegar con un equipo de infectólogos y funcionarios para dar soluciones", contó a LA NACIÓN uno de los funcionarios que conversó con el Presidente del asunto. En realidad, y aunque aún falta definir la agenda, se trata de retomar el cronograma de viajes por el país que iniciara a principios de año y que quedó suspendido a mitad de su viaje a La Rioja y Catamarca, a mediados de junio, tras el diagnóstico positivo de Covid-19 del intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

"Uno de sus principios es un país federal. Ahí se enmarcan los viajes", agregó otro alto funcionario para explicar los preparativos del Presidente, quien además confesó en reuniones privadas su necesidad de "tomar aire" luego de meses casi sin salidas de la quinta de Olivos.

Más allá de la visita a los territorios en el contexto de la lucha contra el coronavirus, la conexión con los mandatarios continuará con otra foto conjunta en la tarde de este lunes, con el anuncio del éxito en la negociación por la deuda con acreedores privados, a la que fueron invitados uno por uno por el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, con pedido de asistencia presencial incluida.

El objetivo adicional: la búsqueda de apoyo para la reforma judicial. Y no solo de los propios: también habrá un intento del Presidente por seducir a los mandatarios opositores que ya se manifestaron en contra de la iniciativa para que influyan sobre sus legisladores en la Cámara baja.

"Vamos a intentar que la oposición acepte el debate", definieron, lacónicos, cerca del Presidente. Otro allegado afirmaba que las chances no están perdidas en relación a la actitud de Juntos por el Cambio, que a través de varios comunicados tomó distancia de la iniciativa.

Insistencia

"No todos están en contra de la reforma, y algunos de ellos tienen necesidades", ironizaron desde un despacho de la Casa Rosada. Ni los tres gobernadores radicales (Gustavo Valdés, de Corrientes; Rodolfo Suárez, de Mendoza, y Gerardo Morales, de Jujuy) han dado señales de cambio de postura, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo pública el lunes pasado su posición: dijo que "no es el momento" de tratar una reforma "que debería ser fruto del consenso" entre opositores y oficialistas.

"Debatir no es no sesionar y decir que 'no me gusta nada' por los medios. Debatir es ir al recinto y decir lo que no te gusta, o proponer una ley alternativa, ¿no?", planteaban desde el consejo asesor del Presidente, más allá de la negativa del interbloque de Juntos por el Cambio de habilitar siquiera el debate virtual de la reforma en la Cámara baja.

La idea en Olivos, aún contra los consejos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, es buscar que algunos opositores aporten cuanto menos su presencia para conseguir el quorum necesario para iniciar la sesión, más allá de su postura a la hora de votar.

No parece, por cierto, el escenario más propicio, luego de los durísimos reproches que merecieron para la oposición los cambios a último momento que tuvo el dictamen en el Senado, poco antes de su aprobación.

Desde el oficialismo, en tanto, afirmaron "no haber leído" la propuesta opositora -aún en elaboración- de diálogo en base a cuatro acuerdos (institucional, social, productivo y de integración al mundo), dada a conocer hoy. Apuestan al Consejo Económico y Social por el que viene insistiendo el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.