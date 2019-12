Alberto Fernández anticipó que armará un nuevo presupuesto para el año próximo

El presidente electo, durante la presentación de su gabinete en Puerto Madero

El presidente electo, Alberto Fernández, destacó hoy que los miembros de su gabinete son personas que dedicaron su "vida al Estado y la política". Por esta razón, para Fernández, su equipo sabe "de qué se trata gobernar".

Además, anticipó que armará un nuevo proyecto de presupuesto para el año próximo. "El que se mandó no se puede usar de base porque no tiene lógica. No tiene nada de serio. Es una improvisación de alguien que se va y que dibuja un cuadro", dijo sobre el enviado por el macrismo.

"No quiero mentirle a los argentinos y aprobar un presupuesto que lo tenga que cambiar a los diez días como hizo todo el tiempo Macri", agregó.

En conversación con el canal C5N, después de la presentación de su gabinete, Fernández habló además sobre el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán. "Tengo una relación de hace mucho tiempo. Vive en Nueva York, pero viajó por el mundo analizando problemas de deuda en diferentes países", dijo.

"Cada vez que venía a la Argentina, nos veíamos y tomábamos un café para analizar cómo se podía salir de esta crisis. En el momento de definiciones, tenía la idea de buscar a alguien experto en deuda y macroeconomía. Él tenía estas dos condiciones".

Según dijo Fernández, Guzmán "conoce perfectamente bien los números de la Argentina", porque, según reveló "lo había puesto a trabajar" en los problemas macroeconómicos argentinos "hace unos meses".

"Le plantee que dejara Nueva York y volviera a Buenos Aires y aceptó con mucho entusiasmo. Quiere a la Argentina y dejó todo para venir a trabajar acá", dijo Fernández.

Consultado sobre por qué demoró en confirmarlo como Ministro, dijo: "Preservé su nombre para evitar los maltratos habituales a los que se someten a algunos hombres en la Argentina".