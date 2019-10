Alberto Fernandez

1 de octubre de 2019 • 14:38

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó con dureza al primer mandatario Mauricio Macri en un acto en San Juan, en relación al aumento de la pobreza que se conoció ayer.

Con un marcado tono de campaña, Fernández clamó: "Les pido que me ayuden, porque hay posibilidades de vivir en una Argentina más digna. No me voy a dar por enterado de la pobreza después de cuatro años de condenar a los argentinos a la pobreza, como hacen otros", lanzó.

"Necesito meterme en los barrios y escucharlos, otros no hacen eso. Y parecen descubrir cuatro años después que la inflación existe", dijo Fernández ante una multitud junto al gobernador Sergio Uñac.

"Soy un pibe de La Paternal, que camina por los barrios, que los abraza y los escucha. Vamos a hacer de una vez por todos esa Argentina que llene de felicidad a todos los argentinos y argentinas", sostuvo.

"Ningún número cierra si se condena a la indignidad a los argentinos. Esto Sergio lo entiende más que nadie", dijo, en referencia al gobernador de San Juan.

"En la Argentina del futuro hay una Argentina con todos los argentinos y argentinas adentro. Por eso asumo el compromiso de hacer una Argentina federal", agregó.

"Tenemos que lograr que un jujeño que nace en Jujuy pueda nacer, educarse y encontrar trabajo en Jujuy y luego pueda morir tranquilo en Jujuy", agregó. "Hay que dar oportunidades a los compatriotas del interior. Me disgusta hablar del interior de la patria. La Argentina es una", sostuvo.

"Si me toca ganar el 27 de octubre y el 10 de diciembre asumimos, vamos a ser un gobierno de un presidente con 24 gobernadores", expresó.

"No saben lo lindo que es venir a San Juan. Desde este lugar casi desértico uno puede ver crecer tanto verde por el trabajo humano y el esfuerzo de todos", agregó.