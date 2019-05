Alberto Fernández dijo que, si llega a la presidencia, no va a indultar a nadie

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de mayo de 2019 • 02:09

Para el precandidato a presidente Alberto Fernández , "la Argentina tampoco soporta la corrupción" y aclaró: "Si me toca ser presidente, me voy a encargar de que el primero que tenga un desliz se haga cargo de lo que hace". Luego lanzó: "Para atrás es un tema judicial y espero que la Justicia lo resuelva. Si algún estúpido piensa que estoy llegando ahí para indultar a alguien, es solo un estúpido".

Así se pronunció el precandidato a presidente, quien dijo que "descree de los indultos" porque "los presidentes no están para perdonar a nadie". De todos modos, lanzó: "Hay que terminar con el tiempo en el que la política la hacen los jueces".

Sobre el eventual rol de Cristina Kirchner de resultar electa su fórmula, sostuvo: "Cristina es muy importante, tiene mucho para dar y tiene muchas ganas de ayudar". Y agregó que se le hace "imposible" pensar que ella no esté presente en el centro del escenario político.

Ante la insistencia del periodista, que le señaló que para Cristina los vicepresidentes no son importantes, Fernández marcó una diferencia. Dijo que ellos "siempre trabajaron como un equipo hasta que se distanciaron" y que buscan "recuperar el sentido de equipo". "En el equipo ahora me tocó jugar de 9, qué se yo. Pero de otra manera hubiera trabajado igual", dijo.

Más adelante, opinó que quienes tiran "balas" de un espacio político al otro son los argentinos, "a veces, impulsados por la política o por los medios". De todos modos, dijo que no continuarán con la lucha contra los medios ni "contra nadie". "De verdad, no podemos vivir así. Es imposible vivir en un país donde todos nos tiramos entre todos. Tenemos que aprender a respetarnos, no a tolerarnos", sostuvo.

En relación a Sergio Massa volvió a decir que es su amigo y que definir qué hará es una decisión suya. "El sabe lo que lo aprecio y lo valoro. Ojalá me ayude, que es lo que quiero".