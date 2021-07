Alberto Fernández: “Si uno no habla del todes el que es tode no se siente interpelado”

Tras haber anunciado la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad (DNI) para personas no binarias, el presidente Alberto Fernández señaló hoy que al Estado “no debería importarle el sexo de sus ciudadanos” y reparó en la importancia del lenguaje inclusivo. “Si uno no habla del todes el que es tode no se siente interpelado”.

“Entre lo ideal y lo posible vayamos por lo posible porque estamos cada día más cerca de lo ideal. Vamos poquito a poquito haciendo posible lo que parecía imposible. El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes y a nadie le importe el sexo de la gente”, expresó Fernández desde el Museo del Bicentenario, durante el acto de presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad para personas no binarias.

“Hay otras identidades además de la de hombre y mujer, y deben ser respetadas”, destacó el mandatario al reivindicar que existen “mil modos de amar y ser amado y ser feliz”.

En relación a ello el mandatario respaldó el uso del lenguaje inclusivo y recordó los comienzos de cuando se instaló en el país el debate por su implementación. ““Si uno no habla del todes el que es tode no se siente interpelado”, resaltó Fernández.

Y cuestionó: “Cuando se dice todos, se sienten interpelados los hombres; cuando se dice todas, las mujeres, ¿y el resto? ¿Cómo los convocamos? ¿Cómo les hablamos? Les decimos todes”.

“Este es un paso que estamos dando y espero que termine el día en que en el DNI a nadie le pregunten si es hombre o mujer o lo que sea. Es eso lo que tenemos que lograr, qué le importa al Estado saber la orientación sexual de sus ciudadanos”, indicó Fernández a lo largo del acto.

Durante la ceremonia, el mandatario entregó, junto a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, los tres primeros DNI no binarios, en el marco del decreto que estipula la implementación de la nomenclatura “x” en el campo correspondiente al sexo en el DNI y el Pasaporte rectificados.

