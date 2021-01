El presidente Alberto Fernández defendió a Victoria Donda tras la polémica por la denuncia de su empleada doméstica Crédito: Captura Presidencia

El presidente Alberto Fernández defendió hoy a Victoria Donda luego de la polémica en la que se vio envuelta la titular del Inadi, quien fue denunciada por defraudación a la Administración Pública por su empleada doméstica. "No tiene que ver con su naturaleza sacarle ventaja a puestos del Estado", aseguró el mandatario en diálogo con Radio Con Vos.

Según su empleada doméstica, Donda le habría ofrecido un plan social y un puesto en el Inadi a cambio de no regularizar su situación previsional. Alberto Fernández desmintió esta versión: "No es lo que veo en los recibos de sueldo (...) Vi cuantas veces le pide Victoria que siga trabajando con ella, y ella [la empleada doméstica] le dice: «No puedo». Este detalle no es menor, porque si Victoria hubiera dicho: «Mirá, te pago con un contrato del Inadi, si seguís trabajando conmigo», bueno, estaría siendo otra mi respuesta".

¿Qué pasó?

Victoria Donda fue denunciada la semana pasada ante la Cámara Federal porteña en grado de tentativa por presunta defraudación a la Administración Pública. En una copia de la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa, quien trabajaba con la funcionaria hace varios años, acusa que le planteó la necesidad de regularizar su situación previsional para poder acceder a una jubilación y como respuesta obtuvo el ofrecimiento de un plan social y un puesto en el Inadi.

En diálogo con TN, Donda aseguró que los reclamos no son ciertos: "Está todo a disposición. Nadie bien intencionado puede pensar que voy a estar exponiéndome de esa forma y vulnerando las cosas que he dicho toda la vida, nadie que me conozca lo puede pensar"

