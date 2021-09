“Alberto Fernández y Cristina Kirchner están unidos”: el mensaje de Gregorio Dalbón en medio de la crisis

La vida me enseña en momentos críticos.

Bancar al amigo y cuanto más me duele más aguantar sin doblarme.



Hoy que muchos creen que gobernar es fácil y dan clases de gabinetes. Oportunistas.



Yo apoyo al Presidente @alferdez nadie se salva solo.



Me lo enseño @CFKArgentina pic.twitter.com/qYwtHq9ONQ