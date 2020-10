Alejandro Katz: "Ni en el oficialismo ni en la oposición hay ideas"

El editor y ensayista compartió su análisis en Mesa chica, por LN+ 12:12

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de octubre de 2020 • 00:39

El ensayista y editor Alejandro Katz participó esta noche de Mesa chica, el programa conducido por José Del Rio en LN+ y compartió un análisis crítico respecto a la calidad de los políticos argentinos en uno de los contextos más complejos que le toca atravesar al país.

Para Katz, los líderes "carecen totalmente de la responsabilidad necesaria para la situación actual", además de una falta de visión. "Ni en el oficialismo ni en la oposición hay ideas. Ninguna", aseveró. E insistió en su análisis: "Las ideas de la política están ausentes, los liderazgos faltan, la responsabilidad no existe, la visión no está".

En esta línea, el académico consideró, además, que en la dirigencia hay una desconexión respecto de los problemas de la sociedad. Sostuvo que la sociedad está delante de un abismo, mientras que la dirigencia no y que, por lo tanto, los debates sobre la Justicia o la reciente iniciativa Nodio resultan ofensivos.

"El contacto con los problemas urgentes de una sociedad angustiada, como pocas veces en la historia y con pocos recursos para hacer frente a las causas de la angustia, eso tampoco está", manifestó Katz.

Asimismo, en otro momento de la entrevista, se refirió a la creación del Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio), creado con el objetivo de " desarticular " presuntas noticias falsas. "El Gobierno desconfía de la autonomía de los ciudadanos", lanzó.

Y concluyó: "Cree que es necesario cuidarlos de lo que pasa en la sociedad, protegerlos de las falsas noticias, de la desinformación y de las falacias. No necesito que un Estado me proteja, sino que me dé las herramientas para defenderme yo mismo: educación, acceso a fuentes diversas, una sociedad donde me voy a encontrar con los que piensan diferente".

Conforme a los criterios de Más información