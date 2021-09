El exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, cuestionó al oficialismo por “mentir descaradamente” en la discusión por la deuda de la Argentina. “Me preocupa que los funcionarios con las estadísticas en la mano mientan”, advirtió en diálogo con José del Rio, por LN+. El economista explicó que es muy peligroso que el Gobierno le reste importancia -al menos desde el discurso- a la deuda en pesos.

“Si el Estado dice que no importa la deuda en pesos es un mensaje muy peligroso. Si dice que no importa porque puede emitir los pesos, es peligroso”, precisó Prat Gay. En su paso por Comunidad de Negocios, el exfuncionario también detalló que no es cierto que Mauricio Macri se endeudó en 100 mil millones de dólares y aclaró que la deuda es consecuencia del déficit. “Cuando Cristina Kirchner asumió, la Argentina tenía un superávit de 15 mil millones de dólares. Cuando se fue, el país tenía un déficit de 20 mil millones de dólares”.

En ese sentido, dijo, no hay dudas de que “el camino tomado por Mauricio Macri era el correcto. Macri se endeudó en dólares en 48 mil millones, se podría haber endeudado más, o menos, pero era el camino correcto, no hay dudas. Porque es lo más probable que cuando este Gobierno termine tenga un déficit mucho más arriba aún”, añadió.

Alfonso Prat Gay, contra Martín Guzmán: “Miente y nadie le dice nada”

Para el economista, la emisión y la no solución del déficit por parte de este Gobierno, llevan a la Argentina a un problema. “Tiene que haber un gran acuerdo en el Congreso. Tiene que haber políticas de Estado a varios años”, agregó.

También, calificó de mentiroso al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Fue al Congreso a hablar de la deuda. Dijo que Macri subió la deuda en 100 mil millones de dólares y nadie le dijo nada. Estaba José Mayans, que votó a favor de pagarle a los Holdouts, pero ahí no dijo nada”, afirmó.

“Si nos pasamos todo el tiempo criticando lo que hizo el otro, la solución no llega”, precisó. Además, también cuestionó al actual oficialismo por mentir también en campaña. “Te mostraban la parrilla vacía y con el salario formal podés comprar 70 kilos de carne menos”, graficó.

LA NACION