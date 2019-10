Alfredo Casero disparó contra el kirchnerismo y hasta Pichetto - Fuente: A24 01:49

Más auténtico y recargado que nunca, Alfredo Casero volvió a criticar al kirchnerismo, dijo que son "todos millonarios" y "responsables de la creación de pobres en el país", y que como cómico él "está en guerra contra todo lo que no le gusta".

Además, sostuvo que no confía en el senador justicialista Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente en la fórmula que encabeza el presidente Mauricio Macri para lograr la reelección, por considerarlo "un peronista remanido".

Así se mostró anoche el actor y comediante en una entrevista con Luis Novaresio, en la que afirmó que el gobierno de Macri combatió "el narcotráfico y la corrupción" y que en cambio en la calle siempre tuvo que enfrentarse con gente "cagándole la vida".

Para Casero, el kirchnerismo es "la mentira, el choreo, el manejo y la creación de pobres en todo el país" y es "un señor que tira por la borda que vos estés esperando en una barrera y veas pasar un tren que funciona".

"Que vos regales plata a la gente para que te esté votando y que por el hecho de consumir sea más feliz nos pone como un país idiota; (por eso) los kirchneristas hablan de que nada se ha hecho", consideró.

En otro pasaje de la entrevista, volvió a cargar contra el movimiento fundado por Néstor Kirchner describiéndolo como "un partido de ultraderecha que alquiló a la izquierda para que no le rompan las pelotas. Si son todos millonarios".

Contra el socio presidencial, también

Tampoco quedó fuera del blanco de sus críticas Miguel Ángel Pichetto, quien desde el Congreso de la Nación se mostró subordinado durante 12 años a los gobiernos peronistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

"Yo no confío mucho en Pichetto, no se puede confiar en un peronista remanido... vuelto atrás", caracterizó el comediante, y recordó que el senador por la provincia de Río Negro y presidente durante 18 años del Bloque Justicialista de la Cámara de Senadores "no permitió que se la mandara en cana a Cristina Kirchner".

Al final, reveló que su efusividad obedece a que está "en guerra" frente a lo que no le gusta. "Soy cómico, los cómicos contra los cínicos es una vieja guerra desde la época de los griegos", finalizó.