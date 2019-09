Alfredo Cornejo llamó a "construir una alternancia" si Macri no gana las elecciones Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de septiembre de 2019 • 15:00

Tras el contundente triunfo de su delfín en Mendoza, el gobernador radical de esa provincia, Alfredo Cornejo, aseguró hoy que espera que Mauricio Macri pueda revertir el resultado de las PASO en las elecciones generales del 27 de octubre. Pero sostuvo que si Alberto Fernández (Frente de Todos) gana los comicios, estaría dispuesto a "construir una alternancia".

El radical Suárez superó ayer a la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti por 15 puntos en las elecciones a gobernador de Mendoza. En una entrevista que concedió a Radio Con Vos, Cornejo dijo que la victoria de la UCR en su distrito "le da mística a los militantes que apoyan a Juntos por el Cambio".

Cornejo recibió a Suárez tras el triunfo del radicalismo en Mendoza Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

"Si sirve para ganar, no lo sé", afirmó. El mandatario provincial y candidato a diputado nacional planteó que tiene "la esperanza de que se revierta el resultado de las PASO" a nivel nacional, pero sostuvo que "en la hipótesis de que no sea así, hay que construir una alternancia". "No pienso quedarme callado en la construcción de un liderazgo horizontal", resaltó.

Para Cornejo, el error de la gestión de Cambiemos estuvo "más en la acción política que en la economía". "Los errores que se cometieron no fueron tanto en la economía sino en la acción política. Era una coalición bien amplia al principio", dijo Cornejo. Y añadió: "Ha resuelto todo en un círculo muy cerrado".

Críticas a Alberto Fernández

El gobernador de Mendoza reiteró que el kirchnerismo se equivocó al nacionalizar la campaña. Y criticó a Alberto Fernández: "Acá en Mendoza quien nacionalizó la elección fue Alberto Fernández que vino tres veces presionado por Cristina [Kirchner], porque la candidata de La Cámpora es la mimada de Cristina y presionado por ella le dio todo el apoyo que tiene", opinó Cornejo.

Respecto de la victoria de Suárez, su delfín, Cornejo aseguró: "Hicimos una campaña ofreciendo continuidad de gestión: hay una buena evaluación de gobierno y nosotros jugamos mucho la ficha de que la agenda sea provincial y se evalúe la gestión provincial".

Y volvió a plantear que Macri debería haber aceptado que María Eugenia Vidal desdoble los comicios en Buenos Aires.