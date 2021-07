Alfredo Leuco: “Como arquero del Gobierno, Alberto Fernández tiene la valla más vencida”

Este miércoles, en el comienzo de El diario de Leuco (LN+), Alfredo Leuco cuestionó el manejo de la pandemia por parte de Alberto Fernández. A través de una metáfora futbolera, el periodista y conductor fustigó al Presidente.

“El año pasado le dije que Alberto era un arquero que no atajaba una. Hoy redoblo la apuesta y le digo algo peor. El Presidente mete adentro las pelotas que van afuera. Desde chico y ahora en los picados de la quinta de Olivos, Alberto Fernández juega de arquero. Se sabe que es un puesto muy ingrato. Es el único jugador que por cada error que comete, el rival mete un gol. El legendario Hugo Gatti supo decir que ‘en el puesto de los bobos, yo soy el más vivo’. Alberto es el arquero del Gobierno y tiene la valla más vencida. No ataja una”, sostuvo Leuco en el comienzo de su tradicional editorial.

Alberto mete adentro las pelotas que van afuera. Leuco le da su palabra.

Sobre los casi 20 meses de gestión de Alberto Fernández en el poder, Leuco también cuestionó la interacción del Presidente con sus ministros y, una vez más, remarcó cómo el poder decisional está en manos de la vicepresidenta. “Más allá de la ideología, el presidente ha demostrado que sus capacidades de conductor y administrador, dejan mucho que desear. Su mala praxis, su improvisación y las torpezas se están convirtiendo en una política de Estado. Encima sus defensores del gabinete, también son bastantes burros y no lo cuidan. Cada vez que llueve un centro sobre el área, Alberto sale a destiempo y queda pagando. O se queda clavado bajo los tres palos y la tiene que ir a buscar adentro. No toma buenas decisiones y en muchos casos amaga a salir y se queda. Duda. No transmite confianza. Pone nervioso y desconcierta a todo el equipo que mira siempre al banco para pedirle instrucciones a Cristina [Fernández de Kirchner] que es la directora técnica del equipo. Y la presidenta vitalicia del club”, añadió.

Con los 471 muertos informados este miércoles, la Argentina quedó al borde de totalizar las 105.000 víctimas fatales por Covid-19. En medio de la tensión con Vladimir Putin por el segundo componente de la vacuna Sputnik V, Leuco cuestionó el alineamiento ideológico con Rusia en detrimento de vacunar a la población. “Casi 105.000 muertos. Es el dato del horror y del luto colectivo. Su ex ministro Ginés [González García] y él mismo se cansaron de decir mentiras y de cometer errores. Todo el mundo lo recuerda, es imposible olvidar. Y mucho menos perdonar. Pero recién ahora, en las puertas del abismo sanitario, reconocen lo que el sentido común les gritaba: que Pfizer era la vacuna que deberíamos haber tenido desde el principio y que no nos iban a pedir el Glaciar Perito Moreno, como dijo Jorge Rachid, un impresentable que es asesor de Axel Kicillof. Hasta Ignacio Copani, un obsecuente con guitarra, escribió una canción ofensiva porque según él ‘los gorilas querían la Pfizer’. Un capricho ideológico”, opinó.

Tras retomar una frase de Alberto Fernández de abril de 2020 en la que aseguraba que prefería 10 por ciento más de pobres y no 100.000 muertos, Leuco enumeró una serie de indicadores que pintan de cuerpo y alma el Gobierno actual: “Iba afuera ese tiro envenenado y Alberto la metió adentro del arco. Porque si hablamos de pobreza y economía, han logrado una tormenta perfecta. Una hecatombe social y económica. Le doy apenas algunos datos duros. 3.200.000 nuevos pobres, 1.200.000 nuevos indigentes, 700.000 nuevos desocupados, 20.000 pequeñas empresas se fundieron, 1.500.000 chicos abandonaron la escuela, 25 multinacionales huyeron y estamos cerca del 50 por ciento de inflación”.

En torno al episodio en la casa de Santiago “Chano” Moreno Charpenter, donde el cantante recibió un disparo de un oficial de la policía bonaerense, Leuco se mostró ofuscado por la falta de un recurso que se había propuesto durante el Gobierno de Mauricio Macri. “El debate sobre las pistolas Taser fue el ejemplo más claro de cómo la estupidez y la ‘ideologitis’ pueden matar gente. Solo los presuntos progres del atraso discuten lo que en el mundo no se discute más. Siempre es mejor para todos que se pueda neutralizar a una persona con sacudón eléctrico que pegarle un balazo criminal. ¿Hay que seguir explicando estas cuestiones tan básicas?”, se preguntó.

Sobre el final de su editorial, Leuco cuestionó con dureza la liberación del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou en la causa Ciccone y la lentitud en distintas causas en las que Cristina está involucrada protección política que desde el oficialismo.

“El otro disvalor cultural que estos muchachos han instalado es la impunidad para todos y todas. Para los barras bravas violentos del fútbol y para los ladrones de Estado como Amado Boudou. Todos fingen ser inocentes y perseguidos porque tienen la camiseta de Cristina puesta. Ella es la que apuesta principalmente a lograr la impunidad y la venganza tan buscada. Y lo está logrando con jueces y fiscales adictos o cobardes. Boudou ya busca la nulidad de su causa, el diploma de ciudadano ilustre y volver a ser ministro de Economía. Solo necesita tiempo. Cristina ya hirió de muerte la causa por el pacto tenebroso firmado con los terroristas iraníes que volaron la AMIA. Pero hay mucho más. ¿Sabe que la causa Hotesur y Los Sauces hace dos años y medio que fue elevada a juicio oral y no pasa nada? Y la llamada “cuadernos de las coimas de Cristina” hace dos años que fue elevada a juicio oral y duerme en un cajón, casi un féretro de la justicia. Alberto no es una víctima de Cristina. Es un cómplice que no sabe hacer bien ni el mal”, concluyó.

LA NACION