Alfredo Leuco recordó a René Favaloro: “Sueño con un presidente con sus valores”

En su habitual editorial de El diario de Leuco, este jueves Alfredo Leuco recordó la figura de René Favaloro, al cumplirse hoy 21 años de su muerte. El periodista dijo que sueña con un presidente con los valores del cardiocirujano y señaló que sus cualidades eran “la contracara de lo que estamos padeciendo ahora con Alberto Fernández”.

“Es mi humilde utopía. Es lo que sueño para nuestra bendita Argentina. Que alguna vez, podamos tener un Presidente con los valores y las convicciones del doctor René Favaloro”, arrancó su editorial Leuco.

A continuación, el periodista enumeró los méritos del eximio cardiocirujano platense: “Honradez contra la corrupción, sensibilidad solidaria con los más humildes, excelencia profesional reconocida mundialmente, amor por el padre de la patria, don José de San Martín y una capacidad monumental para trabajar con los más capaces y los mejores equipos”.

“Es casi la contracara de lo que estamos padeciendo ahora con Alberto Fernández. El día y la noche. Necesitamos un presidente como Favaloro que es el emblema del mérito -continuó-. Un médico gigante para curar tantas enfermedades que tiene este país. Al gran pueblo argentino, salud, como dice el himno”.

Más adelante, el conductor de El diario de Leuco señaló que tenía siempre a Favaloro como “el mejor espejo donde mirarse”. Recordó luego que un día como hoy, hace 21 años, ocurrió “aquel alarido de dolor y luto de todos los argentinos”, en referencia al suicidio del cardiocirujano.

“Ojalá pudiéramos retroceder en el tiempo y darle un abrazo gigantesco. Atraparlo para que no se vaya. Ponernos a su lado y ayudarlo a luchar contra esa corrupción que le envenenó la sangre”, continuó.

“Su carta debería leerse como un rezo laico. A pocos minutos de matarse, escribió: ‘Estoy cansado de luchar y luchar, galopando contra el viento, como decía don Ata (Atahualpa Yupanqui). No puedo cambiar’”, señaló el periodista.

“Se refiere a que todo su templo (la Fundación Favaloro) de excelencia científica y ética se estaba derrumbando porque se negaba a dar retornos y recibir coimas. Dijo siempre que no. Y es una palabra de dos letras capaz de producir revoluciones morales: No. No me corrompo. No banco corruptos. No me asocio con corruptos”, expresó el conductor de LN+.

Finalmente, el periodista leyó una parte de la última carta de Favaloro en la que se refería a los sindicalistas. “Esta manga de corruptos que viven a costa de los obreros y coimean fundamentalmente con el dinero de las obras sociales”, leyó.

“¿Se da cuenta? Favaloro lo denunció hace 21 años. Y no cambió absolutamente nada. Toda esa basura sigue igual”, sentenció.

“Hoy que estamos embarrados por la mega corrupción y el autoritarismo que volvió a la Argentina, la figura de Favaloro y su leyenda nos mete aire puro en los pulmones y multiplica la esperanza de que podamos lograr de una vez por todas, un país a su imagen y semejanza. Un país más justo para todos, sin ladrones ni golpistas”, concluyó Leuco.

LA NACION