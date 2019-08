Boudou se encuentra detenido en el marco de la causa Ciccone, en la que fue condenado a 5 años Fuente: Archivo

El detenido exvicepresidente Amado Boudou enfrentará hoy el veredicto de la Justicia en la causa que investiga la supuesta utilización de documentos truchos para la trasferencia de un auto y por presuntas irregularidades en la compra de vehículos del Ministerio de Economía cuando el exfuncionario kirchnerista encabezó esa cartera.

Boudou tendrá tiempo esta mañana para hacer uso de lo que se conoce como "últimas palabras" en el juicio oral que se lleva adelante y, después de las 16, el Tribunal Oral Federal 8 leerá la sentencia.

Por la supuesta utilización de documentos truchos de un vehículo Honda en 1992, Boudou ya fue juzgado en 2017 y absuelto por prescripción, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese fallo y dispuso realizar un nuevo juicio.

La otra causa

El otro hecho por el que se juzga al exfuncionario es el de impulsar la compra de 19 vehículos a la concesionaria "Guido Guidi", en una subasta pública que lanzó la empresa pero sin mediar licitación alguna del Ministerio de Economía.

De esa forma, según la acusación, fueron adquiridos tres automóviles Volkswagen Passat, tres Vento y trece Bora, de las líneas Trendline, Advance y Exclusive en 2009.

En el alegato del 13 de junio, el fiscal Abel Córdoba pidió cuatro años de cárcel para Boudou por la compra de autos sin licitación para el Ministerio de Economía y reclamó una pena unificada de cinco años, si se suma el caso de los papeles truchos de un vehículo que compartía con su exesposa Agustina Seguín.

"No objetamos la decisión misma de la compra de autos. Tampoco vemos sobreprecios. Lo que decimos es que no hubo subasta. Quisieron montar un andamiaje documental para que parezca que la hubo", dijo el representante del Ministerio Público en su alegato.

La defensa de Boudou pidió su absolución por los dos hechos. "No hay una sola firma de Boudou en todo el expediente", sostuvo el abogado Eduardo Durañona, defensor del exministro en el caso de los autos para Economía, y aseguró que "el fiscal cree que no hubo subasta pero no hay pruebas de eso, por lo cual se cae el relato".

Por ese hecho, también fueron acusados los exfuncionarios del ministerio de Economía Benigno Alberto Vélez y Álvaro Palencia Reffino; el ex jefe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) Daniel Reposo y los titulares de la concesionaria involucrada, Guido Guidi y Fernando Guidi.

Está detenido

Boudou se encuentra detenido en el marco de la causa Ciccone donde fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión, a través de un fallo que ya fue confirmado por la Cámara Federal de Casación penal pero que la defensa del exfuncionario apeló ante la Corte Suprema de Justicia.

