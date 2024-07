Amnistía Internacional condenó el ataque de Milei a los cuatro periodistas que fueron a la Copa América

Escuchar

La organización no gubernamental Amnistía Internacional repudió este martes el ataque del presidente Javier Milei a los cuatro periodistas que fueron a cubrir la Copa América 2024. Los apuntados por el mandatario fueron María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin, que se encuentran con una radio en plena cobertura en Estados Unidos.

“Nuevo ataque del Presidente al periodismo que se suma a la treintena que registramos desde Amnistía Internacional. Hoy agredió no solo a O’ Donnell sino también a Andy Kusnetzoff, Matías Martin y Sofi Martínez quienes fueron a cubrir a EE.UU. la Copa América para Urbana Play, la radio en la que trabajan”, comenzó la organización, que se enfoca en temas de libertades y derechos humanos.

Tras ello, a través de la red social X, hizo alusión al descargo de O’Donnell esta mañana. “Tal como relató la periodista María O’Donnell en su programa, el asesinato de reputación (character assassination en inglés) parece ser una de las metodologías que usa el primer mandatario para atacar a los periodistas que él considera ‘subjetivos’”, indicó.

En ese sentido, Amnistía advirtió que Milei, a través de estos ataques, quiere que los periodistas “piensen dos veces antes de hablar”. “Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás LIBERTADES en un estado de derecho. El efecto que buscan quienes atacan a los periodistas, entre ellos ni más ni menos que el presidente de la Nación, es que piensen dos veces antes de hablar y que opten por la autocensura antes de relevar información o ser críticos de las políticas del Estado”, cerró.

— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) July 2, 2024

Esta mañana, Milei compartió un tuit de una cuenta libertaria que contenía la foto de los cuatro periodistas en el Hard Rock Stadium de Miami y escribió: “AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo.

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... https://t.co/dsQ25hVYBE — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

La foto que hicieron girar las cuentas libertarias la había posteado la propia O’ Donnell en su perfil de Instagram. “Dejamos a la Argentina clasificada con puntaje ideal para la próxima etapa de la Copa América”, arengó y contó que esta semana ya regresaba. Más tarde, tras conocerse que el Presidente había cargado contra ella y sus compañeros, la conductora de De Acá en Más sentenció: “Odio y desinformación”.

La respuesta en vivo

Después, durante el vivo en la radio, O’ Donnell, Kusnetzoff y Martínez se refirieron a los ataques del Presidente. “Te recibieron con tuits, con todo”, bromeó Kusnetzoff a O’ Donnell, quien contó que había llegado a la Argentina por la madrugada y ya estaba en los estudios de Urbana Play.

“Sí, a todos nosotros, yo creo que la pobre Sofi ligó, pero bueno, te abrazamos Sofi con el tuit de Javier Milei. Es nuestra foto en el estadio, que la pasamos tan lindo”, comentó la conductora, a lo que Kusnetzoff adhirió: “Yo creo que es una foto del estadio que para mí no merece más comentario porque sino parece que hay algo y uno se defiende de algo, pero también tenés que decir, simplemente, ‘che, entendí tu tuit o lo recibí o lo leí’. Pero supongo que la tranquilidad que tenemos, que lo hablamos antes de venir me acuerdo, es que si hacés un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio con tus auspiciantes y con toda tranquilidad, sin nada del Estado, ya está, te quedás tranquilo; y no tengo mucho más para decir. Si eso molesta, venir a cubrir la Copa América... Pero, bueno, agarrate Macaya”.

Entonces, O’ Donnell consideró que hay una “idea de generar odio” de parte del Presidente hacia ellos. “‘Aquí tenés críticos objetivos’ escribe con mayúsculas Milei como si hubiera una contradicción con que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones. No entiendo las contradicciones que pretende marcar. Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas”, marcó.

¿Cuál es el costo de mantenerse crítico?



💬 "La idea del escrache es que hay algo que denunciar cuando no hay nada que denunciar. Genera esa dinámica sin que pase nada. Es parte de la idea de ir sobre la persona para desacreditarla sin necesidad de discutir los temas reales". pic.twitter.com/dQLr74ToUF — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) July 2, 2024

Convencida de que viajar por el mundo no choca con ningún tipo de ideología, O’ Donnell enfatizó: “Tener sensibilidad social no requiere que estés en la misma situación de aquellas personas con las cuales tenés sensibilidad respecto de lo que les pasa. [Lo de Milei] es direccionar el odio, la bronca, en alguna dirección”.

O’ Donnell remarcó que Urbana Play vive en su mayoría con auspicio privado y que eso les da mayor independencia. “Pero al respecto del periodismo político, hay una intencionalidad como un escrache. Lo dijo Mirtha Legrand: ‘No quiero hablar porque después te caen encima’. Entonces, la idea de que si mantenés tu independencia, tu crítica respecto al Gobierno, como es nuestro trabajo, tiene un costo: ese costo puede ser que el Presidente de manera muy arbitraria tome una foto de las redes de la radio, de un laburo que estamos haciendo, y que eso genere odio. Eso no es discutir el fondo del asunto, sino el señalamiento”, planteó.

