Anabel Fernández Sagasti: “El silencio de Axel es doloroso. No entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de Cristina”

Cuando faltan horas para el acto por el Día de la Lealtad peronista, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria-Mendoza), una de las dirigentes más leales a Cristina Kirchner, cuestionó hoy a Axel Kicillof por no haberse pronunciado a favor de la candidatura de la expresidenta para conducir el Partido Justicialista (PJ). También Cristina hizo lo propio, con una publicación en la que cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, y a gobernadores peronistas aliados de la gestión libertaria.

“El silencio de Axel es doloroso. Hay muchos que no entendemos por qué no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional. No sé cómo entre Cristina y [Ricardo] Quintela no sabe a quién elegir. Me imagino que no es a Quintela, pero no lo ha dicho. Hoy en el el Día de la Lealtad esa situación es dolorosa”, dijo la senadora mendocina en AM 530. Y agregó: “No hay dudas que Cristina tiene una ascendencia entre los compañeros y compañeras peronistas muy importante y quienes no entienden eso, en algo raro están”.

La senadora se involucró de lleno de esta manera en la pelea por el control del partido, en una disputa que por ahora enfrenta a Cristina Kirchner con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

“Cristina es la única que puede conducir las discusiones que tenemos que dar como peronistas de cara a la sociedad en este tiempo”, dijo hoy Sagasti. Y añadió: “Un gobernador no tiene que ser el que presida el PJ, ellos tienen que abocarse a cuidar los pocos territorios que le quedaron al peronismo conduciendo en las provincias. El gobernador de La Rioja desde que gobierna Milei tiene serios problemas en su gestión, no creo que pueda hacerse cargo de estar permanentemente atendiendo a los compañeros de todas las provincias. No es estratégico, ni táctico, ni lógico”.

Por su parte, la expresidenta también apareció antes del acto y reforzó su candidatura para presidir el PJ. “Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social, parece ser mi nuevo jefe de campaña. Debo admitir que mejor no se consigue”, dijo sobre las críticas que el ministro de Economía de Milei le destinó ayer al kirchnerismo.

Además, visitó la universidad de Avellaneda, el distrito del principal armador de Kicillof en la provincia. El rector Calzoni se ha enfrentado internamente con Ferraresi (quiso competirle y no le dieron la interna). La expresidenta visitó a los estudiantes, graduados, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fue recibida por el senador provincial Emmanuel Santalla y por el Rector de la Undav, Jorge Calzoni. El rector Calzoni se ha enfrentado internamente con Alberto Ferraresi, el intendente que juega para Kicillof.

El calendario electoral del PJ

El calendario electoral del PJ comenzó a correr el 23 de septiembre, cuando se inició el período de exhibición de padrones. El sábado próximo vencerá el plazo para presentar la integración de las listas. Hasta el 22 de octubre habrá tiempo para impugnar candidatos y, el día 25, se oficializarán las nóminas para la elección del 17 de noviembre.

La expresidenta pidió competir con el nombre de lista “Primero la Patria”, color “Celeste y Blanca” y el número 2, en las elecciones que se realizarán el 17 de noviembre. Los apoderados de la lista de Cristina son la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti; la senadora bonaerense Teresa García, y el extitular de la Dirección de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta.

Cristina no está sola en la carrera por la presidencia del PJ. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, había lanzado su candidatura antes de que la exmandataria aceptara competir, y confirmó que se mantendrá en la grilla. Quintela ya hizo su presentación en el partido, a través de sus apoderados Jorge Yoma, Daniel Llermanos y Leandro Busatto. El mandatario riojano competirá desde una boleta denominada “Federalismo y Justicia”.

