El banquero resopló por el teléfono. “Mi hija es médica, gana dos mangos y se la pasa laburando en malas condiciones”, dijo el viernes por la mañana. No fue un comentario azaroso, ni vinculado a la precariedad laboral, generalizada, de los trabajadores de la salud. Fue la reflexión de un padre que miraba con terror –casi proyectando- el asesinato de un médico en Morón.

El banquero cree, con angustia, que la seguidilla de casos de inseguridad en los últimos días puede impactar en los votantes. Lo que no puede explicarse es cómo. La calle, la tensión provocada por la resignación social tras años de empobrecimiento, es un peligro que se instaló en el radar del círculo rojo. “Más allá de la macro inestable, los políticos, todos ellos, no se dan cuenta el grado de crispación qué hay en la sociedad. No paran con las agresiones y eso es grave”, acotó el presidente de una cámara que agrupa a miles de empresas en la Argentina.

Otro hombre de negocios se confesó. “Nunca viví un clima tan raro”, describió. Habló de incertidumbre, de desgano y de la imposibilidad de ver en la oferta electoral una clara solución. “Eso es bastante peligroso”, afirmó, y aunque no lo explicó, sabe que los cambios que se requieren son profundos y será difícil sin políticos que enamoren. “Y después hay una enorme tensión social, producto siempre de minorías intensas que nos tienen recontra repodridos”, dijo.

Uno de los hombres cercanos a los dueños de las empresas más grandes del país completó el análisis anticipando la posibilidad de una abstención de gran envergadura. De vuelta, sin apoyo mayoritario, los empresarios ven dificultades en la implementación de cambios prometidos. Por suerte en el círculo rojo siempre hay industriales, o sea, optimistas. Saben, dijeron ellos, que las elecciones serán complejas y difíciles de descrifrar, “acorde con las frustraciones de parte de la población”, pero que siempre, queda la “expectativa y la necesidad de búsqueda de un cambio profundo para un futuro diferente y más esperanzador que lleva a otra importante parte de la sociedad argentina a pensar que la profundidad de la crisis puede ser un punto de inflexión”.

Mientras, están las trincheras, las quejas, la realidad de corto plazo. Los proveedores mayoristas, por ejemplo, hoy no tienen precios, y si aparecen, no hay certezas de que se entreguen productos.

¿Qué mirará el círculo rojo esta noche para saber si esa realidad se torcerá más? Los votos que saque Javier Milei, por un lado. Por el otro, qué va a pasar con el FMI tras el resultado de las elecciones. ¿Se girarán los millones dólares para que funcione la economía?

