Analizan deducir de Ganancias los alquileres y los créditos hipotecarios

A pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo no descarta introducir más cambios en el proyecto de ley que modifica el impuesto a las ganancias. Una de esas modificaciones en análisis es la posibilidad de deducir del impuesto los gastos por alquiler y por créditos hipotecarios.

La plana mayor de Juntos por el Cambio, encabezada por Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (Pro) y Juan Manuel López (Coalición Cívica), le llevaron a Sergio Massa, presidente de la Cámara baja y autor del proyecto, una lista con propuestas para incorporar nuevos beneficios. De todas ellas, Massa se comprometió a estudiar la posibilidad de deducir los gastos por alquiler y créditos hipotecarios del impuesto.

“Juntos por el Cambio me dejó una serie de propuestas y me comprometí a evaluar con el Poder Ejecutivo cuáles son posibles. Les dije que nuestra intención es alcanzar el mayor consenso posible pero también les reproché que durante el gobierno de Mauricio Macri ellos no tuvieron esta misma actitud cuando nosotros planteamos modificar el impuesto a las ganancias”, sostuvo Massa al ser consultado por LA NACION. “Yo estoy atento a incorporar las buenas propuestas que nos traigan”, añadió.

La propuesta de Juntos por el Cambio consiste en actualizar la deducción por créditos hipotecarios, que hoy es de $20.000 anual (monto que se fijó en 2003), mediante un mecanismo de actualización semestral por el índice de precios al consumidor (IPC). Asimismo, propone elevar el tope de deducción por alquiler del 40% al 60%.

La iniciativa del oficialismo, cuyo debate arrancó esta semana en la Cámara de Diputados, establece una deducción especial para eximir del pago del impuesto a las ganancias a aquellas remuneraciones brutas hasta $150.000 mensuales. El principal bloque opositor anticipó su apoyo en general, aunque propuso una serie de modificaciones para incorporar nuevos beneficios. Sin embargo, la mayoría de ellas no serían consideradas por el oficialismo.

Por caso, los opositores pidieron que se contemple la situación de los autónomos entre las exenciones del impuesto; en este sentido, Massa reiteró que se impulsaría un proyecto de ley por separado. Asimismo, los opositores insistieron en eximir del pago del impuesto a los jubilados y pensionados, salvo aquellos que pertenezcan a regímenes especiales y, por tanto, perciban haberes “de privilegio”.

Inflación

Además, el bloque de Juntos por el Cambio propone reemplazar el índice RIPTE de actualización de escalas y deducciones del impuesto por una actualización semestral por IPC para evitar la rápida licuación de los topes y sumas contenidas en la ley. También sugieren incorporar una deducción especial por gastos en educación.

Por último, los opositores insistieron en cuestionar el mecanismo establecido en el proyecto de ley para la franja de trabajadores con sueldos mensuales brutos entre $150.000 y $173.000; la iniciativa dispone que, para este sector, el Poder Ejecutivo dispondrá, en la reglamentación de la ley, los ajustes necesarios para evitar que este grupo de asalariados no pasen a pagar la escala más alta del tributo, el 35%.

A manera de propuesta, Juntos por el Cambio propone modificar los tramos de las escalas del tributo. “El proyecto oficialista representa una delegación excesiva de facultades en el Poder Ejecutivo contraria al espíritu de lo establecido en la Constitución Nacional”, enfatizó.