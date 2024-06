Ángel Cappa defendió a Mbappé y apuntó contra exjugadores que apoyaron a Milei: “Una réplica bastante berreta de Mussolini”

Escuchar

Durante la previa de la Eurocopa 2024, Kylian Mbappé recibió fuertes críticas, incluso en la Argentina, por haberse expresado públicamente en contra del avance de la derecha en Europa. De esta manera, el ex entrenador Ángel Cappa salió a bancarlo y “contrastó” la situación del futbolista francés con ejemplos locales: “Batistuta, Tévez, Agüero y Abbondanzieri apoyaron nada menos que a Milei, que es una réplica berreta de Mussolini”.

“Si defienden la democracia, hay que usarla. Si a mi me ponen un micrófono, opino. Yo no estoy tan de acuerdo con las opiniones de Mbappé y lo que quiso decir, pero no importa, que se exprese y se terminó. No tiene por qué no expresarse. El arquero de la selección española dice que Mbappé tiene repercusión mundial y tiene que hablar solo de fútbol. No sé por qué. ¿A qué le tienen miedo?¿No estamos en una democracia? Pues, hablen. Si no hubiese jugado al fútbol, nadie le hubiese puesto un micrófono”, sostuvo Ángel Cappa en Radio 10.

Además, señaló que los que opinan a favor de la derecha no tienen ningún problema y justificó: “Opinó Batistuta, opinó Tévez, opinó Agüero, opinó Abbondanzieri apoyando nada menos que a Milei, que es muy difícil y jodido. Es una réplica berreta de Mussolini. Lo apoyaron y me parece que tienen derecho a hacerlo. Nadie les dice nada, ahora, llegan a opinar en contra y se crea un problema”. También remató: “Los jugadores de fútbol generalmente se guardan las opiniones”.

